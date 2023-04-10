Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.057,55
ALTIN
1.231,62
DOLAR
19,28
STERLİN
23,87
EURO
20,94
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan Hatay'daki Antakya Ulu Camii'nin enkazında kurtarma çalışması başlatan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığının sanat tarihçileri, yapının nitelikli eserlerini moloz yığınına dönüşen alandan çıkarıyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:55
2 Okunma
Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

HATAY AA- 13. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi cami, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde yerle bir oldu.

Afetin etkisiyle kentte en büyük yıkımı yaşayan tarihi yapı için sanat tarihçileri devreye girdi. Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı, Hatay'ın önemli simgelerinden Antakya Ulu Cami'nin enkazında kurtarma çalışması başlattı.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında 9 üniversiteden 16 bilim insanı ve 21 öğrencinin yer aldığı ekip, tarihi caminin nitelikli eserlerini moloz yığınına dönüşen alandan çıkarmak için titizlikle görev yapıyor.

"Büyük bir külliyeyi teşkil eden yapılar topluluğu mevcut"

Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, AA muhabirine, Antakya Ulu Camii'nin kentin sembol yapılarından biri olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 10.04.2023 16:58
Anahtar Kelimeler:
Antakya Ulu Camii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de
XXF-Very Very French Festivali 14-15 Nisan’da Zorlu PSM’de
Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de
Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri’nde sanat ve teknoloji bir arada
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri’nde sanat ve teknoloji bir arada
Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı
Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda Bu Hafta
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda Bu Hafta
Çocuk Filmleri Festivali Başladı
Çocuk Filmleri Festivali Başladı
İBB Şehir Tiyatrolarında Bu Hafta
İBB Şehir Tiyatrolarında Bu Hafta
İstanbul’un sanat, yapay zeka ve teknolojiler odağındaki programı açıklandı
İstanbul’un sanat, yapay zeka ve teknolojiler odağındaki programı açıklandı
Japonların ahşap Kokeşi bebekleri 200 yıldır vitrinleri süslüyor
Japonların ahşap Kokeşi bebekleri 200 yıldır vitrinleri süslüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi