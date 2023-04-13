Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.162,61
ALTIN
1.271,66
DOLAR
19,34
STERLİN
24,25
EURO
21,41
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

Adıyaman'da hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, depremlerde oluşan hasar nedeniyle restore edilecek.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:26
4 Okunma
Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

ADIYAMAN AA- Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanması ile Ağustos 2022'de ziyarete açıldı.

Kommagene Krallığı tarafından yaptırılan kale, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, kalenin 17 yıl sonra ziyarete açıldığı dönemde yoğun turist ağırladığını söyledi.

Kaleyi depremlerin yaşandığı döneme kadar ki yaklaşık 6,5 ayda 14 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Alkan, "Depremlerden sonra ilk savunma alanı, iç saray kısmında yıkılmalar oluştu. Bu yıkılmalar nedeniyle can güvenliği dolayısıyla geçici süreliğine ziyarete kapatıldı. Burada yapılacak restorasyonun ardından kale yeniden ziyarete açılacak." dedi.

"Cam teras ve karşılama merkezi depremlerden etkilenmedi"

Alkan, restorasyon sonrası kalenin çok güzel bir şekil aldığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği tarafından Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında kurulan cam teras ve karşılama merkezi depremlerden etkilenmedi." diye konuştu.

Kahta Kalesi'nin Memlükler döneminden kalan yapılarla bugüne kadar geldiğini ve ilk yer altı su tünelinin olduğu kalelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Alkan, "Manzarası ve korunaklı olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir. İnanıyorum ki restorasyon sonrası tekrardan ziyarete açtığımızda çok yoğun şekilde ziyaret edilecektir." ifadesini kullandı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor
Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor
Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı
Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi