Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.950,17
ALTIN
1.112,30
DOLAR
18,85
STERLİN
22,68
EURO
20,15
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik Personel Alacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik...
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi ile çevresinde caminin de olduğu yapılar depreme dayanamayarak yıkıldı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:28
Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı

Gaziantep

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde çöktü.

Cami tamamen yıkılırken, türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi.

Türbenin yanında bulunan revaklar da yıkıldı, bir kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

 Ziyaretçiler üzgün

Gaziantep'te yaşayan ve depremin ardından bölgeyi ziyarete gelen Sinan Yılmaz, AA muhabirine, afet sonucu yıkılan caminin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Depremden sonra caminin yerle bir olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında türbeye ziyaretçi geldiğini anlattı.

Talip Yılmaz, bu zamana kadar böyle bir felaket görmediklerini ifade etti.

Kendi evlerinin de depremden etkilendiğini belirten Yılmaz, "Burayı gördük çok üzüldük ama her şey Allah'ın takdiri." dedi.

Türbe hakkında

Türbe Hazreti Muhammed'in sahabelerinden olan ve bölgede yaşadığı rivayet edilen Ukkaşe Bin Mihsan el-Esedi adına yapıldı.

Hazreti Ömer döneminde İslam dinini tebliğ için bölgeye geldiği rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin, burada şehit edildiği belirtiliyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş yöresinde birçok kişinin ondan esinlenerek çocuklarına Ökkeş ismi verdiği biliniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazreti Ukkaşe Türbesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
Dünyaca ünlü sanatçılar, deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı paylaştı
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAYAN FİLMLERİ ETKİNLİĞİ
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAYAN FİLMLERİ ETKİNLİĞİ
Agartha Tünelleri, Agartha’nın sır perdesini aralıyor!
Agartha Tünelleri, Agartha’nın sır perdesini aralıyor!
Marmaris'in illüstratif turistik haritası çıkarıldı
Marmaris'in illüstratif turistik haritası çıkarıldı
"CUMHURİYET 100. YIL MARŞI" YARIŞMASI
"CUMHURİYET 100. YIL MARŞI" YARIŞMASI
Hippokamposlara binen Erosların mozaiği Adana'da sergileniyor
Hippokamposlara binen Erosların mozaiği Adana'da sergileniyor
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi
Roma dönemine ait "Antakya Lahdi" müzede özel alanda sergileniyor
Roma dönemine ait "Antakya Lahdi" müzede özel alanda sergileniyor
Kayseri'de fosil kazı çalışmalarında bulunan üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı
Kayseri'de fosil kazı çalışmalarında bulunan üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi