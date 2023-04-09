Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deprem öncesi turistlerin uğrak mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde her yıl ziyaretçilerin uğrak yeri Eski Kahta köyünün, turizmle yeniden geçmişteki günlerine kavuşması hedefleniyor.

09 Nisan 2023 Pazar 13:37
1 Okunma
Deprem öncesi turistlerin uğrak mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak

ADIYAMAN AA- Nemrut Dağı güzergahındaki Eski Kahta köyü, çevresinde Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Arsemia Ören Yeri'ni barındırıyor.

Müjde Ar ve İlyas Salman'ın başrolünü paylaştığı, 1982'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi film" ödülüne layık görülen, "Çirkinler de Sever"in de aralarında bulunduğu bazı filmlerin çekildiği köy, depremden önce her yıl çok sayıda turisti ağırlıyordu.

Turizm açısından bölgenin önemli merkezi "Eski Kahta'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 2 ev ile bazı tarihi yapılarda ufak çaplı hasar oluştu.

Köyün turizmde eski cazibesine kavuşması için Kahta Kaymakamlığınca çalışmalara başlandı.

"Önümüzdeki ay bir film projesi gerçekleşecek"

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine, deprem felaketinin bölgede tahribata neden olduğunu söyledi.

Eski Kahta'nın, ilçenin ilk yerleşim yeri olduğunu belirten Korkutata, "Eski Kahta bir köy. Bu köyün de dönüşümünü sağlayacağız. Kaleyle beraber daha konaklanabilir bir merkez haline getirmeye çalışacağız. Restorasyonlarımızla, tamirlerimizle bunu daha da güzel bir hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Korkutata, köyde daha önce birkaç film çekildiğini ifade ederek, görüşmeler yaptıkları bazı organizasyonların da olduğunu belirtti.

"Onlar burada film çekmeyi düşünüyorlar ve önümüzdeki ay bir film projesi gerçekleşecek. Görüştüğümüz başka projeler de var. Canlandırmak adına, buranın tarihi mekanını, zeminini kullanmak adına onlar için de mükemmel bir yer." diyen Korkutata, köyün, turizm destinasyonu içerisinde önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Korkutata, deprem felaketinden turizm noktalarının çok fazla etki hissetmediğine vurgu yaparak, bazı noktalarda ufak dökülmeler yaşandığını kaydetti.

"Başta Nemrut olmak üzere ve aynı destinasyon bölgesindeki Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü bu bölgede gerçekten çok kıymetli tarihi değerlerimiz. Kahta Kalemizin ayrı bir hususu daha var. Burası 2 bin yıllık bir kale. Kommagene, Roma, Memluklerin kullandığı bir kale. Kalenin hala iç kısımlarının gerçekten çok muazzam şekilde korunduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanan Korkutata, deprem felaketinin bile tarihi kaleyi etkileyemediğini dile getirdi.

Korkutata, turizmi, çalışma hayatını, eğitimi standart boyuta getirmedikçe bölgede yaşamın normalleşemeyeceğine işaret etti.

Bu konuda çalışmaların süreceğini belirten Korkutata, "Turizm bölgemizin hala eskisi gibi faaliyet gösterebileceğini, hizmetlerimizi bu kalitede verebileceğimizi biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buraya

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Kahta Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nemrut Dağı'ndaki "tokalaşma steli" 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı
Nemrut Dağı'ndaki "tokalaşma steli" 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı
Eserleriyle kentlerin silüetini oluşturan mimar: Sinan
Eserleriyle kentlerin silüetini oluşturan mimar: Sinan
Üniversite öğrencileri Mimar Sinan'ın dehasını anlattı
Üniversite öğrencileri Mimar Sinan'ın dehasını anlattı
Sinan'ın eserleri "deprem matematiği" ile yıllara meydan okuyor
Sinan'ın eserleri "deprem matematiği" ile yıllara meydan okuyor
Başkan Kartoğlu, gençlere gençlik merkezi müjdesi verdi
Başkan Kartoğlu, gençlere gençlik merkezi müjdesi verdi
Modern köleler: Göçmenler
Modern köleler: Göçmenler
Cem Adrian 15 Nisan’da Zorlu PSM’de
Cem Adrian 15 Nisan’da Zorlu PSM’de
"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı
"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı
42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.
42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi