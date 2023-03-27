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Deprem bölgesinde 38 Gezici Kütüphane hizmet veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde 38 Gezici Kütüphane'nin hizmet verdiğini belirtti.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:07
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Deprem bölgesinde 38 Gezici Kütüphane hizmet veriyor
Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, 59. Kütüphane Haftası kapsamında, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kurulan Gezici Kütüphanelere ilişkin video gösterimiyle başladı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, her yıl mart ayının son pazartesi Kütüphane Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bu yılın temasının, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla "Kütüphane iyileştirir" olarak belirlendiğini ifade eden Odabaş, afette meslektaşlarının da yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Odabaş, deprem olduğu andan itibaren kütüphanecilikle ilgili bölgede yapılabilecek çalışmalara yoğunlaştıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Depremden bir hafta sonra Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, Gezici Kütüphaneleri deprem bölgelerine gönderdik. Şu an itibarıyla çadır ve konteyner kentlerde 38 Gezici Kütüphane hizmet veriyor. Yine şu ana kadar 150 gönüllü personelimiz, dönüşümlü olarak bölgeye gidiyor.

Çocukları bir an önce depremin travmasından kurtarmak ve normal hayata hazırlık için kütüphanecilik hizmetlerine ağırlık verdik ve bölgeye ulaştırdık. Psiko sosyal destek olabilmek için kütüphanelerin ilaç olacağına ilişkin önümüzde daha önceden test edilmiş veriler mevcuttu. Bu anlamda gerek çocuklar gerek aileleri için Gezici Kütüphaneleri sahaya çıkarttık."

Gezici Kütüphanecilik hizmetleri kapsamında, çocuklara etkinlikler de düzenlendiğini aktaran Odabaş, bunun için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını söyledi. Odabaş, bu doğrultuda, masal okuma, yüz boyama, sinema gösterimi gibi faaliyetler düzenlendiğini belirtti.

Gezici Kütüphanelerin, konteyner kentler kuruldukça oraya taşınacağını ifade eden Odabaş, "Konteyner kentler kuruldukça ve oralarda insanlar konakladığı sürece Gezici Kütüpnhaler hizmet vermeye devam edecek. İnsanlar, kalıcı konutlara geçtiğinde de binalardaki kütüphanelerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, "Kütüphane Binaları: Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık" başlıklı konferansın yanı sıra "Dünyada Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kütüphanelerin Toplumsal Rolü ve Yaşanan Doğal Afetlerin Kütüphanecilik Hizmetlerine Etkileri" konulu panel düzenlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gezici KütüphaneDeprem Bölgesi
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