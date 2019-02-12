Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102901
ALTIN
221.836
DOLAR
5.2584
STERLİN
6.7742
EURO
5.9528
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
AK Parti'den yasa teklifi
AK Parti'den yasa teklifi
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (TERAZİ BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR?...
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

Denizli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 200'er bin dolara satmaya çalıştıkları 2'si yaklaşık 1000 yıllık, diğer 2'sinin de 1600-1700 tarihleri arası döneme ait olduğu belirlenen 4 tarihi kitap ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Hazreti İsa'nın doğumu ve Meryem Ana'yla buluşmasının resimlerle tasvir edildiği, altın yaldızla işlenmiş kitapları çöplükte bulduklarını ileri süren 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

Denizli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 200'er bin dolara satmaya çalıştıkları 2'si yaklaşık 1000 yıllık, diğer 2'sinin de 1600-1700 tarihleri arası döneme ait olduğu belirlenen 4 tarihi kitap ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Hazreti İsa'nın doğumu ve Meryem Ana'yla buluşmasının resimlerle tasvir edildiği, altın yaldızla işlenmiş kitapları çöplükte bulduklarını ileri süren 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

12 Şubat 2019 Salı 16:29
53 Okunma
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, tarihi eser niteliği taşıyan 4 kitabın satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından, geçen 10 Şubat'ta harekete geçen polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 200'er bin dolara satmaya çalıştığı altın yaldızla işlenmiş 4 kitaba da el konuldu. Şüphelilerin, polisteki sorgularında tarihi eserleri çöplükten bulduklarını ileri sürdü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

HAZRETİ İSA'YI TASVİR EDEN 1000 YILLIK KİTAP

Ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi görevlilerince incelemeye alındı. Tarihi kitapların yapılan incelemenin ardından orijinal ve paha biçilemeyen eserler olduğu tespit edildi. Papirüs kağıt üzerine altın yaldızlı işlemelerin olduğu kültür varlığı kitaplardan 2'sinin yaklaşık 1000 yıllık diğer 2'sinin de 1600-1700 tarihleri arası döneme ait olduğu belirlendi. Deri ciltli kitapların iç yapraklarının erguvan renginde olması ise eserlerin dönemin saray ailesi tarafından talep edilmiş olabileceği bildirildi. Kitapların Süryanice ve Aramice yazılmış oldukları belirtilirken, dünyayı çeviren burçlar ve ayrıca hayat ağacı, çift başlı kartal, ölen kişilerin ruhları ile ilgili konuları ve Meryem Ana'nın müjde sahnesini tasvirlediği ve İsa'nın buluşma figürünün bulunduğu değerlendirildi.

'TARİHİ ESERLER SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ OLABİLİR'

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fayriye Bayram, kitapların tarihi değerlerinin yüksek olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Kitapların tarihi değerlerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ele geçirilen kitapların 2'si minyatürlü 2'si ise sadece yazılardan oluşuyor. Yazıdan oluşan el yazmaları, erguvan rengi parşomenler üzerine altın yaldızla yazılmış. Bu tür kitaplar saray ve üst düzey insanların talep ettikleri kitaplardır. Bu kitapların tarihi 1000 yıla kadar uzanıyor olabilir. Diğer minyatürlü kitaplardan biri Shakespeare'in bir romanının resimlenmesiydi. Kitaplar Türkiye'ye Suriye'den getirilmiş olabilir. Kitaplardan bazı bölümler kesilmişti. Son yıllarda Suriye'deki müzelerden çok sayıda tarihi eser kaçırıldı. Özellikle Türkiye'de çok sayıda el yazmaları ele geçiriliyor. Ele geçirilen kitaplardan 2'si Aramice yazılmış. Bu nedenle eserlerin o bölgeye ait olabileceğini düşünüyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazreti İsaMeryem Ana1000 Yıllık Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Gece...
O Gece...
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde
Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te
Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te
Türk el sanatları ücretsiz kurslarla yaşatılıyor
Türk el sanatları ücretsiz kurslarla yaşatılıyor
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural
Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan eserler açıklandı
Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan eserler açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ