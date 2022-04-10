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Deniz Özmen “BİR NEFES” Sergisi

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 7 Nisan 2022 günü açılışı yapılan Deniz Özmen “Bir Nefes” adlı solo resim sergisi bir hafta devam edecek. Sanatçının eserleri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

10 Nisan 2022 Pazar 12:28
Deniz Özmen “BİR NEFES” Sergisi

İSTANBUL 

Hayat gibi durağan olmayan, harekette ve akışta olan her şey dikkatimi çekmekte ve bir müddet sonra tuvalimin üzerinde biçim kazanmaktadır. Sanatsal çalışmalara bazen bir kesit bazen bütünsel bakmayı seviyorum. Özellikle makro görüntüler ve içlerinde barındırdıkları ilgi odağım. 

Yaratıcılık tarafınızı ortaya çıkarttığınız, canlı renklerle özgürce hareket ettiğiniz akrilik dökme tekniğiyle tüm bu detaylara sahip olup her seferinde eşsiz bir eser üretiyorsunuz.

Doğadaki muhteşem renk kombinasyonları özellikle denizdeki her renk ve hareket benim gönlüme oradan da tuvallere dökülüyor. Renklerin tuval üzerinde çarpışmaları, iç içe geçen yoğun renklere üfleyerek yön vermeniz, akışkan boyaların nefesle birleşince biçim kazanmaları, eşi olmayan resimlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. 

“Tüm renkler gönlümden döküldü tuvallere”

Deniz Özmen

Sergi; CKM Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan-Kadıköy/İstanbul adresinde sanatseverlerin izlenimine açık.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz ÖzmenBİR NEFES SergisiZambak Karabayönce Vatan
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