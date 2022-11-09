Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.418,62
ALTIN
1.022,36
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,73
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DENİ ADLER TOPUZOĞLU “MICHAEL JACKSON” TEMALI SERGİSİ

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Hilton İstanbul Maslak, Kasım ayında ressam Deni Adler Topuzoğlu’nun “Michael Jackson” temalı sergisine ev sahipliği yapıyor. Topuzoğlu’nun Michael Jackson hayranlığı ile başlayan yolculuğuna dair dikkat çeken eserleri, 8-9-10 Kasım tarihlerinde otelin Quartz salonunda sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

09 Kasım 2022 Çarşamba 11:02
DENİ ADLER TOPUZOĞLU “MICHAEL JACKSON” TEMALI SERGİSİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

Müzikten resme, tiyatrodan yazarlığa sanatın ve edebiyatın her dalında çalışmalar yapan ressam Deni Adler Topuzoğlu, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği mezunudur. Aynı zamanda Paris Pierre&Marie Curie Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi gören Topuzoğlu, Ecole Normale de Musique de Paris Konservatuarı’nda piyano solfej eğitimi almıştır. Resim alanında Ziyad Sultanov, Şayan Yelda Vatansever gibi duayenlerle atölye çalışmalarında bulunan Topuzoğlu’nun, 6 kitabı bulunmaktadır.

Jackson hayranlarının ve onu daha yakından tanımak isteyenlerin ilgiyle beklediği sergi, 8-10 Kasım tarihleri arasında, 14:00-18:00 saat aralığında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:233 Sarıyer İstanbul adresinde ziyarete açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DENİ ADLER TOPUZOĞLU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KETHÜDA HAMAMI - “SPLINDID” SERGİSİ
KETHÜDA HAMAMI - “SPLINDID” SERGİSİ
Roma dönemi yapının kalıntısında 'tılsımlı amulet' bulundu
Roma dönemi yapının kalıntısında 'tılsımlı amulet' bulundu
Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor
Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor
Bir çağdaş kadın hikâyesi
Bir çağdaş kadın hikâyesi
MİNOS DEĞİL, GİRİT UYGARLIĞI
MİNOS DEĞİL, GİRİT UYGARLIĞI
Les Sultans de la Mer (Deniz’in Sultanları) ile FİGEN ECER
Les Sultans de la Mer (Deniz’in Sultanları) ile FİGEN ECER
Türk futbol tarihine dair anılar bu sergide canlanıyor
Türk futbol tarihine dair anılar bu sergide canlanıyor
Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde
Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول