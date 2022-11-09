DENİ ADLER TOPUZOĞLU “MICHAEL JACKSON” TEMALI SERGİSİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

Müzikten resme, tiyatrodan yazarlığa sanatın ve edebiyatın her dalında çalışmalar yapan ressam Deni Adler Topuzoğlu, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği mezunudur. Aynı zamanda Paris Pierre&Marie Curie Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi gören Topuzoğlu, Ecole Normale de Musique de Paris Konservatuarı’nda piyano solfej eğitimi almıştır. Resim alanında Ziyad Sultanov, Şayan Yelda Vatansever gibi duayenlerle atölye çalışmalarında bulunan Topuzoğlu’nun, 6 kitabı bulunmaktadır.

Jackson hayranlarının ve onu daha yakından tanımak isteyenlerin ilgiyle beklediği sergi, 8-10 Kasım tarihleri arasında, 14:00-18:00 saat aralığında Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:233 Sarıyer İstanbul adresinde ziyarete açık olacak.