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Definecilerin tahrip ettiği kilise, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Şanlıurfa'da bulunan ve define arayanların kaçak kazıları ile harabeye çevirdiği Germuş Kilisesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri, kilisenin art niyetli insanlardan korunmasını, Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da restore edilerek, tarihi yapının turizme kazandırılmasını istiyor.

09 Haziran 2020 Salı 11:39
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Definecilerin tahrip ettiği kilise, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

ŞANLIURFA - Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Define arayanların iç ve dışını kaçak kazılarla delik deşik ettiği kilise, viran haliyle harabeyi andırıyor.

‘İŞ MAKİNESİYLE KAZIYA GELDİLER’

Kilisenin bulunduğu Dağyanı Mahallesi'nin Muhtarı Halil Yıldız, define arayanların kazma, kürekle ve iş makineleriyle gelip kazı yaptıklarını söyledi. Mahalle halkı olarak kilisenin restore edilmesini istediklerini anlatan Yıldız, "Kilise büyük bir tarihe öneme sahiptir. Restore edilirse önemi daha çok artar. Bir süre önce burada iş makinesiyle bile kazı yapıldı. Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Çevresi ve içi kazılarla delik deşik edildiği için yıkım tehlikesi var" dedi.

Define arayanların kazılarından dolayı kilisenin yıkılma tehlikesi yaşadığını aktaran mahalle sakini Abdullah Özdemir ise, "Kilise yerleşim alanlarının uzağında olduğu için pek göremiyoruz. Definecilerin engellenerek buranın restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

‘KİLİSE TURİZME KAZANDIRILMALI’

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Dağyanı Mahallesi'nde iki kilise bulunduğunu ancak birisinin bakımsızlıktan yıkıldığını belirten Çoban, "Geride kalan kilise de maalesef art niyetli insanların define arayışı nedeniyle harabeye çevrildi. Daha önce çevre düzenlemesinin yapılması için bir proje hazırlandı ancak uygulanamadı. Germuş Kilisesi güpegündüz bile definecilerin yağması altındadır. Biz tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan kilisenin korunarak turizme kazandırılmasını istiyoruz. Şanlıurfa 3 din için kutsal bir şehirdir. Germuş kilisesi de Hıristiyanlık inancı noktasında önemli bir merkezdir ve yıkılmaması gerekiyor” ifadesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Germuş KilisesiYıkılma TehlikesiDefinecilerTahrip
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