Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S...
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi '49' filmi, 20 Ocak'ta vizyonda

DEAŞ tarafından 11 Haziran 2014'te Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda esir alınan 49 Türk'ün Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) düzenlenen operasyonla kurtarılması beyaz perdeye taşındı. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı '49' filmi, 20 Ocak 2023'te vizyona girecek.

10 Aralık 2022 Cumartesi 01:29
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi '49' filmi, 20 Ocak'ta vizyonda

DEAŞ'lı teröristler tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının kaçırılması ve MİT'in düzenlediği operasyonla 49 vatandaşın kurtarılmasının işlendiği '49' filmi 20 Ocak 2023'te vizyona girecek. Filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer alıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Özel harekat polisleri tarafından korunan Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu, 11 Haziran 2014'te 900'den fazla DEAŞ'lı terörist tarafından basılmış, olayın akabinde de Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 konsolosluk çalışanı rehin alınmıştı. MİT tarafından düzenlenen operasyonla 101 günün sonunda tüm Türk vatandaşları burnu bile kanamadan kurtarılmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MusulTürkiye Başkonsolosluğu49 TürkRehinMİTOperasyonKurtarmaFilmDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA
ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA
YEŞİM DEĞER TÜYAP'A İMZASINI ATTI
YEŞİM DEĞER TÜYAP'A İMZASINI ATTI
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kurucusu  Aydın Gün’ü Andı…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kurucusu  Aydın Gün’ü Andı…
Muhammed Gömük Tüyap Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu
Muhammed Gömük Tüyap Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu
Pandemiden sonraki ilk mesir festivali hazırlıkları başladı
Pandemiden sonraki ilk mesir festivali hazırlıkları başladı
Unutulmaya yüz tutmuş Hatay ipeği için harekete geçildi
Unutulmaya yüz tutmuş Hatay ipeği için harekete geçildi
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi
Kadim uygarlıkların beşiği Mardin’de gezilecek yerler
Kadim uygarlıkların beşiği Mardin’de gezilecek yerler
ŞANLIURFA KİTAP OKUYOR
ŞANLIURFA KİTAP OKUYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول