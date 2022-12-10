DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi '49' filmi, 20 Ocak'ta vizyonda

DEAŞ'lı teröristler tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde Musul Başkonsolosu ve 48 çalışanının kaçırılması ve MİT'in düzenlediği operasyonla 49 vatandaşın kurtarılmasının işlendiği '49' filmi 20 Ocak 2023'te vizyona girecek. Filmin başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer alıyor. Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Özel harekat polisleri tarafından korunan Musul'daki Türkiye Başkonsolosluğu, 11 Haziran 2014'te 900'den fazla DEAŞ'lı terörist tarafından basılmış, olayın akabinde de Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 konsolosluk çalışanı rehin alınmıştı. MİT tarafından düzenlenen operasyonla 101 günün sonunda tüm Türk vatandaşları burnu bile kanamadan kurtarılmıştı.