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Dayanışma konserleri depremzede kız öğrencilerin eğitimine harcanacak

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda İBB’nin ev sahipliğinde devam eden dayanışma konserleri, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. 25 Nisan’a kadar sürecek konserlerde Tan Taşı, Teoman, Rubato gibi ünlü ismiler ve gruplar sahne aldı. Tüm hızıyla ve güzelliğiyle devam eden etkinliklerin geliri, Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında depremzede kız öğrencilerin eğitimine harcanacak.

16 Nisan 2023 Pazar 15:54
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Dayanışma konserleri depremzede kız öğrencilerin eğitimine harcanacak

İSTANBUL- İstanbul'un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, geliri İstanbul Vakfı’na bağışlanacak destek konserleri ile sahne şovlarına ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde 8 Nisan’da Yalın konseriyle başlayan etkinlikte; şu ana kadar Tan Taşçı, Teoman, Rubato gibi ünlü ismiler ile gruplar sahne oldu. İstanbullular ise sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserler büyük beğeni topladı. 

Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılan Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoyla, “Emek veren herkese gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi. 

Dayanışmanın kalan günlerinde yine Göksel, Ferman Akgül, Erdal Beşikçioğlu, Gripin ve Arif Sağ gibi ünlü isimler sahnede olacak. Bu akşam ise kız çocuklarının hayallerini büyütmesine destek olmak amacıyla “Herkes Tek, Dirsek Teması” etkinliği sergilenecek. 

DAYANIŞMA ETKİNLİK PROGRAMI

16 Nisan Pazar         – HERKES TEK, DİRSEK TEMASI

18 Nisan Salı            – BEST OF SOUNDTRACK, FERMAN AKGÜL

19 Nisan Çarşamba  – GÖKSEL

20 Nisan Perşembe  – ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

21 Nisan Cuma – REDD

24 Nisan – GRİPİN

25 Nisan – TÜRKÜLER SEVDAMIZ (Arif Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Tolga Sağ)

HABER: MERVE ELÇİ

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