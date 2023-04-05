“Dayanışma İçin Müzik” konserleri 15 Nisan’a kadar devam ediyor

İSTANBUL- Sanatçılar ve sanatçı yönetim ekiplerinin değerli desteğiyle topluma destek olmak ve kültür-sanatın sürdürülebileceği bir süreç için çalışan Pozitif, “Dayanışma İçin Müzik” konser serisi ile müzikseverleri dayanışmanın bir parçası olmaya davet etmeyi sürdürüyor. Bilet gelirlerinin tamamının 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketlerinden etkilenenlere yardım amacıyla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hayata geçirilen “Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu”na bağışlandığı “Dayanışma İçin Müzik” konserleri 15 Nisan’a kadar devam edecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL