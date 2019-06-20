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David Nicolle’un Kaleme Aldığı “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” Kahraman Şakul Çevirisiyle Türkçe’de

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul’un Türkçe’ye kazandırdığı “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” okuyucuyla buluştu. Osmanlı ve Ortadoğu Uzmanı Dr. David Nicolle’ün kaleme aldığı, Adam Hook’un resimlediği kitap, Osmanlı kalelerinin mimari özellikleri, stratejik önemleri, tarihi gelişimleri ve garnizon yaşamını ele alıyor.

David Nicolle’un Kaleme Aldığı “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” Kahraman Şakul Çevirisiyle Türkçe’de

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul’un Türkçe’ye kazandırdığı “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” okuyucuyla buluştu. Osmanlı ve Ortadoğu Uzmanı Dr. David Nicolle’ün kaleme aldığı, Adam Hook’un resimlediği kitap, Osmanlı kalelerinin mimari özellikleri, stratejik önemleri, tarihi gelişimleri ve garnizon yaşamını ele alıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:18
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David Nicolle’un Kaleme Aldığı “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” Kahraman Şakul Çevirisiyle Türkçe’de

İSTANBUL - İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul’un çevirisini üstlendiği Osmanlı Kaleleri 1300-1810kitapçı raflarında yerini aldı. Osmanlı Askeri Tarihi üzerine uzmanlaşan Kahraman Şakul’un Türkçe’ye kazandırdığı eseri, Osmanlı askeri sistemi üzerine birçok kitap yazan İngiliz yazar David Nicolle kaleme alırken, dünyaca ünlü tarih illüstratörlerinden Adam Hook resmetti.

İş Bankası Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan “Osmanlı Kaleleri 1300-1810” Osmanlı kalelerinin mimari özelliklerinin, stratejik önemlerinin, tarihi gelişimlerinin yanı sıra garnizon yaşamını, sınır boylarında savaş ve barış tecrübelerini ele alıyor. Dr. David Nicolle kitapta, bugüne kadar Batılı tarihçilerce genelde görmezden gelinen Osmanlı kalelerinin, stratejik önemini ve fiziki inşaatını inceliyor. Adam Hook’un incelikli illüstrasyonları ise Osmanlı kale mimarisi kadar bu istihkâmlardaki yaşamı da tekrar hayata döndürüyor.

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Istanbul şehir üniversitesiDavid NicolleOsmanlı Kaleleri 1300-1810Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Şakul
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