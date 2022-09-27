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David Arranhado, “Golden Oasis” ile 39 Galeri’de…

Sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren 39 Kalamış Marina Hotel’de yer alan 39 Galeri, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Portekizli sanatçı David Arranhado’nun “Golden Oasis” adlı kişisel resim sergisi, 22 Eylül itibariyle sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

27 Eylül 2022 Salı 20:13
David Arranhado, “Golden Oasis” ile 39 Galeri’de…

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçının çeşitli dönemlerde yaptığı çalışmalarından oluşan 24 parça eseri, 39 Galeri’de sergileniyor. 7 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Golden Oasis” adlı sergi hakkında açıklamada bulunan 39 Galeri Kurucusu Münteha Adalı, şunları ifade etti: “Urban Oasis konseptli sanat otelimize eserleriyle renk katan David Arranhado’ya ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle 2019 yılındaki Lizbon ziyaretimiz sırasında tanışmış ve ülkemize davet etmiştik. O zamandan beri eserlerini büyük bir beğeni ile takip ediyorum. Arranhado ayrıca, kendi koleksiyonumuz içerisinde de yer alıyor.”

“ALTIN YAPRAKLAR VE AHŞAP GİBİ MATERYALLERİ KULLANMAKTAN KEYİF ALIYORUM”

Portekizli sanatçı David Arranhado ise sanatı ve çalışmaları hakkında şu sözleri dile getirdi: “Çalışmalarım genelde çevremle olan etkileşimime odaklanır. Çevremdeki farklı olasılıkları keşfetmeyi seviyorum. Geçmişte birçok farklı yerde yaşadığım için, kısa sürede bu yolculuğu elimdeki eskiz defterine belgeleme ihtiyacı hissettim. Bu, anıları ve çizimleri yeni bir bakış açısıyla yeniden görmemi sağlıyor. Geleneksel bir koruma ve restorasyon geçmişinden geldiğimden dolayı, çalışmalarımda altın yapraklar ve ahşap gibi diğer materyalleri kullanmaktan keyif alıyorum. Son zamanlarda bazı iç tasarım projeleri ve duvar resimleri üzerinde de çalışma şansım oldu. Bunlar harika fırsatlardı ve daha da büyük duvarlarda devam etmeyi umuyorum!”

Önce Vatan Gazetesi

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