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DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde 24-25 Nisan tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 'Kıbrıs' genel teması ile düzenlenecek.

DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde 24-25 Nisan tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 'Kıbrıs' genel teması ile düzenlenecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
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DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

GAZİMAĞUSA - Kongreye ilişkin bilgi veren DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, "Kıbrıs teması ile ilgili; edebiyat, eğitim, dil, iletişim, kültür, politika, ekonomi, turizm, tarih ve diğer konular bu kongrenin kapsamındadır. Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, her 2 yılda bir düzenlenmektedir ve sunulan bildiriler, bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtılmaktadır. Bildiri özetleri,13 Şubat tarihine kadar gönderilebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi
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