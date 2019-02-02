DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

GAZİMAĞUSA - Kongreye ilişkin bilgi veren DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, "Kıbrıs teması ile ilgili; edebiyat, eğitim, dil, iletişim, kültür, politika, ekonomi, turizm, tarih ve diğer konular bu kongrenin kapsamındadır. Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, her 2 yılda bir düzenlenmektedir ve sunulan bildiriler, bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtılmaktadır. Bildiri özetleri,13 Şubat tarihine kadar gönderilebilir" dedi.