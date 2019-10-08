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‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede

Dünya tarihinin 4 efsane kadınını bir araya getiren absürd komedi oyunu ‘Dali’nin Kadınları’, 11 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede

Dünya tarihinin 4 efsane kadınını bir araya getiren absürd komedi oyunu ‘Dali’nin Kadınları’, 11 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

08 Ekim 2019 Salı 12:17
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‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede

İSTANBUL - Tiyatro sezonu açıldı, geçen senenin sevilen oyunları yeniden seyircilerini bekliyor. Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu ‘Dali’nin Kadınları’, 11 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

‘Dali’nin Kadınları’, her biri ayrı renk olan efsaneler Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo’yu bir araya getiriyor. Çarpıcı ve farklı bir üslup ile absürd komedi olarak nitelendirilen oyunda, izleyiciler aynı zamanda bir parça müzikal, biraz trajedi ve bir tutam gerilim unsurunun yanı sıra olağan dışı bir yüzleşmeye tanık oluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dalinin KadınlarıSahneAbsürd Komedi Oyunu
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