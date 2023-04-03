‘Cyrano’ Bu Sezon Dasdas’ta Hayat Bulacak!

İSTANBUL- DasDas, sahneye koyduğu özel prodüksiyonlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 24 Nisan akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak ‘Cyrano’, Edmond Rostand’ın unutulmaz eserini yeniden sahneye taşıyacak. Ahmet Sami Özbudak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, farklı yorumuyla geçmişten bugüne bir köprü kuracak. Tiyatroseverler oyunda eserin şiirsel ve masalsı atmosferini arkasına alarak günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara, aşka, yalnızlığa ve ölüme yeniden bakacak.

Bülent Emin Yarar’ın Cyrano’ya hayat vereceği oyunun kadrosunda Caner Erdem, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim bir araya geliyor.

Müzik süpervizörlüğünü Harun Tekin’in üstlendiği ‘Cyrano’nun dekor ve ışık tasarımı ise Cem Yılmazer tarafından yapılıyor. Oyun prömiyerinin hemen ardından 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde yeniden DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL