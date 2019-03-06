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Cumhuriyetin ilk yıllarına ait okul için köylülerden restorasyon talebi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki 45 yıldır kullanılmayan ahşap ilkokul binası, ilgisizlik yüzünden harabe hale geldi. Köylüler, 1924'te katkıları ile yapılan, koruma altındaki ahşap okul binasının restore edilmesini istiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait okul için köylülerden restorasyon talebi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki 45 yıldır kullanılmayan ahşap ilkokul binası, ilgisizlik yüzünden harabe hale geldi. Köylüler, 1924'te katkıları ile yapılan, koruma altındaki ahşap okul binasının restore edilmesini istiyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:51
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Cumhuriyetin ilk yıllarına ait okul için köylülerden restorasyon talebi

KÜTAHYA - Simav'a 3 kilometre uzaklıktaki Gökçeler köyünde tek katlı, 5 derslikli ahşap okul binası 1974 yılında, yeni okul binası yapılması üzerine atıl kaldı. 45 yıldır kullanılmayan okul binası 1999 ve 2001 yıllarında meydana gelen depremlerde hasar gördü. Çatısı yıkılan, pencere ve duvarları zarar gören koruma altındaki 95 yıllık tarihi yapının durumu, görenlerin yüreğini burkuyor. Köylüler, ilçenin ilk okullarından olan ve geçmişte çok sayıda öğrencinin mezun olduğu eğitim yuvasının restore edilmesini istiyor.

Okul binasının tarihi olduğunu belirten köylülerden İsmail Türkoğlu (71), "1924'te, Cumhuriyetin ilk yıllarında köy halkının katkılarıyla yapılmıştı. Okul binası Simav'ın ilk eğitim yuvalarındandı. O yıllarda çok sağlam malzeme kullanılarak yapılmıştı. Okulumuzun bugünkü hali bizi çok üzüyor. Simav'ın 3 ayrı köyündeki emsal okul binaları aslına uygun restore edilerek tarihe kazandırıldı. Bizim okulumuzun da restore edilmesini istiyoruz. Tarihi binamızın gözümüzün önünde çöküp gitmesine gönlümüz razı olmuyor. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.

Köylülerden İsmail Çakır (75) da, "Köy halkı olarak elimizden bir şey gelmiyor. Koruma altında olduğundan bir şey de yapılamıyor. Koca bir tarih gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. İlgi bekliyoruz" diye konuştu.

Bir başka köylü Fatma Şahin (73) de "Çocuklarımız tarihi okul binasının çevresinde oynuyor. Üzerlerine yıkılabileceğinden korkuyoruz. Okulumuzun Cumhuriyetin asaletine uygun bir şekilde aslına uygun olarak restore edilerek köyümüze kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetin Ilk Yıllarına Ait OkullarRestorasyon
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