CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN SÖYLEDİLER...

YAŞAR ŞENYÜZ

Cumhuriyet bayramı geçtiğimiz hafta sonu yurdun dört köşesinde konserlerle kutlandı. Pandemi yasakları nedeni ile geçtiğimiz yıl çok tatsız çeçen törenler bu yıl oldukça görkemli geçti. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserler ve etkinliklerin bir kısmını sizin için derledik...

Sevcan Orhan Samsun Atakum’u Coşturdu

Samsun Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sevcan Orhan sahne performansı sergiledi. Türk Halk Müziğinden sevilen türkülerle müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşatan Sevcan Orhan büyük alkış aldı.

Gerek sahne kostümü, gerekse sahne performansıyla katılımcılardan tam not alan Sevcan Orhan’a Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci tarafından plaket verildi. Atakum Belediye Başkanı Deveci, Tüm Şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anarak “Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti, ilk adım kenti Samsun... Biz bu ülkenin geleceği, Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması için şehit olmaya varız” dedi.

Antalya Burcu Güneş İle Kutladı

Burcu Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları için Antalya'da sahne aldı. Yurdun dört bir yanında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Burcu Güneş, Pharmetic Eczacılar Derneği Cumhuriyet Balosu'nda misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

İki saat boyunca sahnede kalan ve tüm sevilen şarkılarını seslendiren Güneş, Cumhuriyet Bayramı'na özel dikilen Sevil Erhan tasarımı elbisesiyle de büyüledi. Tüm zarafeti ile sevenlerinden tam not alan Burcu Güneş, misafirlerine unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaşattı.

Ankara’da Erol Evgin ile Cumhuriyet Coşkusu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlediği konserde müzikseverlerle buluştu.

“Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde”

15 bin Ankaralının katıldığı “Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde” temalı konserini “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Çanakkale” ve “Yemen” türküleriyle açan Erol Evgin, gece boyunca şarkılarını Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde seslendirdi.

Coşkulu kutlama

Konserini 10. Yıl Marşı ile sonlandıran Sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Kütahya Gençliği Ateşdağlı ile Coştu

Ünlü Dj Suat Ateşdağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali’nde sahne aldı.

Cumhuriyet Korosu



Kütahya meydanında set başına geçen Ateşdağlı, 30 bin kişinin katıldığı gecede çaldığı şarkılarla izleyenlere muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı. Ünlü Dj, sahnesini hep bir ağızdan söylenen “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.

Soner Arıca’dan Göçek Cumhuriyet Konseri

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde Rixos Premium Göcek’te konser verdi.

Her yer kırmızı – beyaz

Kırmızı - beyaz kıyafetler giyerek sahneye çıkan Arıca, gece boyunca izleyenlere sevilen şarkılarından, pop müzik klasiklerine ve marşlara uzanan zengin bir repertuar sundu. Sanatçı konserini, sahneye çıkan hayranlarıyla birlikte söylediği, “10. Yıl Marşı” ile sonlandırdı.

90’lar Korosu Ankara’da

Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 90’lar”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Altındağ Belediyesi’nin Millet Bahçesi AKM Tören Alanı’nda düzenlediği konserde sahne adılar.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserde 90’ların en popüler şarkılarını söyleyen sanatçılar, finali binlerce kişinin hep birlikte söylediği “Memleketim” şarkısıyla yaptılar.





Bursalılar Zara ile Coştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet sergisi ile başlayan ve Valilik tarafından düzenlenen resmi törenlerle devam eden Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamalarında, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zara konserinde coşku tavan yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran Bursalılar, Zara’nın şarkıları eşliğinde hem Cumhuriyet’i kutladı hem de müzikle dolu keyifli bir gece geçirdi. Bu anlamlı günde Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Zara, Neşet Ertaş’tan Orhan Gencebay’ın eserlerine kadar geniş bir repertuvarla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Figen Genç’ten Cumhuriyet Tangoları

Ankara'da' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ses sanatçısı Figen Genç ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, 'Cumhuriyet Tangoları' gösterisi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı Büyük Sahne'de ünlü ses sanatçısı Figen Genç ve Kent Orkestrası sahne aldı. Konser sunumunu Konuralp Orakçı gerçekleştirirken Ulu Önder Atatürk'ün en beğendiği şarkılar eşliğinde kadın ve erkek dans sanatçıları da 'Cumhuriyet Tangoları' ismiyle gerçekleşen gösteride opera ve tango gösterileri düzenlendi.

Eskişehirliler Ceylan Ertem ile coştu