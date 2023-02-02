"CUMHURİYET 100. YIL MARŞI" YARIŞMASI

Onurlu tarihimizi gelecek nesillerimize unutturmamak adına yazdığınız veya yazacağınız Cumhuriyet marşı niteliğinde eserlerinizle yarışmaya katılabilirsiniz

KATILIM ŞARTLARI ve JURİLER

1-Her şair 1 eserle katılacaktır.

2-Şiir hece ölçülü olacaktır.

3-Şiir en fazla 10 kıtayı geçmeyecektir.

4-Şiir bir yerlerden alıntı, çalıntı olmayacaktır.

5-Şiir Cumhuriyetimizin 100. Yılının ruhuna uygun olmalıdır

6-İlk 3 dereceye giren Şairlerin Şiirleri ALTIN KALEMLER topluluğunun ;

1.500.00 – 1.000.00 ve 500.00 Tl. para ödüllerini alacaktır.

7-Her katılımcı 1 eseri ile birlikte kısa öz geçmiş gönderecektir.

8-Şiirin altında isim, imza, tarih ve herhangi bir işaret yazılmayacak sadece " RUMUZ " yazacaktır

9-Eserlerin tümü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilecektir. Kültür Bakanlığından alınacak sonuca göre 6.madde uygulanacaktır.

10-Her katılımcı bu yarışma ile ilgili olarak, bütün masraflar dahil olmak üzere aşağıdaki hesaba 250.00 Tl. yatıracak ve makbuzunu kısa öz geçmiş ve şiirle birlikte yine email adresine gönderilecektir.

11-Eserler Edebiyat hocalarımız tarafından incelenecek ve daha sonra da ayrı ayrı illerinde ikamet eden Jüri üyelerimize gönderilerek değerlendirmeleri sağlanacak en son T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacaktır.

12-Son katılım tarihi 15 Mart 2023

ESER, KISA ÖZGEÇMİŞ VE MAKBUZUN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

e. mail: [email protected]

PTTGemlik Şubesi; Hasan AZKIRAN hesabı İBANTR6000 8070 1115 50502594 0001

Not: Marş yarışmasında yer alacak eserlerin değerlendirilmesinde jüri olarak görevlendirilmiş olduğum { katılım şartları, ücret, makbuz, dekont, PTT iban hesabına gönderilen ve alınan ücretlerden jüri olarak Nihat İlikcioğlu adımla sorumlu olmadığımı beyan ediyorum...

* Hazan Azkıran { Juri Başkanı, Ulusal Şair, Gazeteci, Yazar Tel. 0 536 316 37 62 }

* Serhat Seferoğlu { Gemlik Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Yazar }

* Nihat İlikcioğlu { Şair, Yazar, Gazeteci Tel. 0 532 764 44 48 }

* Nuriye Ayten Ecevit { Emekli Edebiyat Öğretmeni }

* Sacide Z.Saraç { Şair, Yazar, Gazeteci }

* Neriman Keten { Şair, Yazar }