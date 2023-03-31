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Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI bünyesindeki Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak ‘’JCI 100. Yıl Marşı Beste Yarışması’’ düzenliyor. Başvurular 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

31 Mart 2023 Cuma 14:08
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Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması Başvuruları Başladı

İSTANBUL- CI Bahçeşehir Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması, her yaştan besteci ve söz yazarına açıktır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve değerlerini yansıtan marşların yaratılmasına teşvik etmektedir. Kazanan beste, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında seslendirilecek ve besteci düzenlenecek Gala Gecesinde birbirinden değerli Jüri üyeleri ve misafirler ile eserini seslendirme imkânı bularak büyük bir onur kazanacak. Ayrıca, kazanan besteciye ödül verilecektir.

108 yıldır global çapta sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiren JCI’ın vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen 2023 JCI Bahçeşehir Başkanı Burcu ÇOBAN sözlerine şöyle devam etti; ‘’Cumhuriyetimizin kazanımları, Türkiye'nin geçmişinden bugüne kadar kat ettiği yolun bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarına sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için hepimizin üzerine düşen görevler bulunmaktadır. JCI Bahçeşehir olarak bu mirası korumak ve daha da ileriye taşımak için gurur duyulacak bir Marş ile bir tuğla da biz koymak için harekete geçtik. Bu yarışma, Türkiye'nin en özel yıllarından birine adanmış bir marşın bestelenmesi için bir fırsat sunuyor. Yarışmaya katılanlar, Türk milletinin değerlerini, kültürünü, tarihini ve geleceğini yansıtan bir marş bestelemek için yaratıcılıklarını kullanacaklar.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak düzenlenen bu yarışmaya katılmak için son başvuru 30.08.2023.

HABER: GİZEM ÇAKAL

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Anahtar Kelimeler:
Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması
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