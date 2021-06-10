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Çocukların geleceğine sanatın anlamlı dokunuşu

10 Haziran 2021 Perşembe 12:58
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Çocukların geleceğine sanatın anlamlı dokunuşu

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Aykaç; sanat ile eğitimi kucaklaştıran ‘Mutlu Çocuklar, Umutlu Türkiye' projesiyle, 30'dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını anlamlı bir amaç için bir araya getiriyor.

Projenin ilk ayağında; sanatçıların eserlerinden; Anneler Günü ve Bayram Tebrik sertifikaları tasarlandı. İsme özel oluşturulabilen bu dijital kutlama sertifikaları, projeye katkı sağlamak üzere Türk Eğitim Derneği’nin ve BBartpol’un online platformunda satışa sunuldu.

Sude Pehlevi

Banu Sağnak Erten'in bu ressam kimliğiyle yer aldığı projeden elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Derneği'nin başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurduğu burs fonuna aktarıldı.

Projenin ikinci ayağı “İLK NEFES” sergisi; 9 Haziran Çarşamba günü; Galatasaray’ın tarihi binası, Mısır Apartmanının teras katında bulunan 360 İstanbul’da; cemiyet hayatından sanat ve yardım severlerin buluştuğu açılış daveti ile start aldı.

Küratörlüğünü Işık Gençloğu’nun yaptığı “İlk Nefes/First Breath” adlı sergi 9-16 Haziran tarihleri arasında 360 İstanbul’da ziyaret edilebilecek. 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının ev sahipliği yaptığı sergide eserler çocuklar yararına satışa sunuluyor.

Sergide yer alan sanatçılar:

Hakan Cingöz, Burak Karavit, Zeliha Akçaoğlu, Neşe Çoğal, Sefa Yamak, Doğukan Çiğdem, Banu Sağnak Erten, Burak Erim, Nihal Gündüz, Ayşen Savcı, Reza Samadi, Deniz Uçkun, Bülent Kılıç, Serpil Başaran, Nurgül Gün Güney, Gabrielle Reeves, Türkman Alkan, Ülkü Yılmaz, Hakan Kürklü, Mehmet Özcan, Yılmaz Bulut, Sema Özdemir Akbel, Didem Kavuzlu, Yeşim Önde, Özgül Önalan, Ayşe Topçu, Ayşe Aygen Deniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.06.2021 13:02
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