Çocuklar Mısır Piramitleri’ni boyuyor

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu ‘Piramit Boyama’ atölyesinde görkemli görünüşleri ve haşmetleriyle merak uyandıran Mısır piramitlerini tanıyacak, hayal güçleriyle boyayacak, yaratıcılıklarını sergileyecekler. Atölye etkinlikleri, 30-31 Mart günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.
Ayrıca 30 Mart Cumartesi günü ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’, 31 Mart Pazar günü ise ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’da..
Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…
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