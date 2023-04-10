Çocuklar için ‘Sihirli Boya Resim Atölyesi’ Trump Art Gallery’de

İSTANBUL- Yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyası ile buluşturan Trump Art Gallery, 15 Nisan Cumartesi günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Nisan ayı boyunca Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi kapsamında sanatçı Nilüfer Topal, çocuklar ile ‘Sihirli Boya’ adlı resim atölyesi gerçekleştirecek.

Çocuklar atölyede pastel boya ve sulu boyalarla eğlenceli ve özgün çalışmalar yapacak.

Atölye, 15 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak. Atölyeye katılım ücretsiz ancak öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

HABER: EMİR YÜCEL