Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede Paris’in sembolü ‘Eyfel Kulesi’ni hayallerindeki gibi tasarlayacaklar. Birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Atölye etkinlikleri, 2-3 Mart günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.

Ayrıca 2 Mart Cumartesi günü ‘Her Şey Elimizde’, 3 Mart Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’da…

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…