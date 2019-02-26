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Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor

Trumpland’de hafta sonu çocuklar ‘Eyfel Kulesi’ tasarlayacaklar. 2 Mart Cumartesi günü ‘Her Şey Elimizde’ , 3 Mart Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecekler.

Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor

Trumpland’de hafta sonu çocuklar ‘Eyfel Kulesi’ tasarlayacaklar. 2 Mart Cumartesi günü ‘Her Şey Elimizde’ , 3 Mart Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecekler.

26 Şubat 2019 Salı 15:16
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Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede Paris’in sembolü  Eyfel Kulesini hayallerindeki gibi tasarlayacaklar.  Birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Atölye etkinlikleri, 2-3 Mart günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. 

Ayrıca 2 Mart Cumartesi günü ‘Her Şey Elimizde’, 3 Mart Pazar günü ise ‘En Güçlü Kim’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’da…

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…

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Son Güncelleme: 26.02.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
TrumplandEyfel Kulesi
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