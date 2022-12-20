Neden Dans? Hepimizin bir yerlerde herhangi bir zamanda yapmış olduğumuz bir eylem değil midir? Dans, bizi kendi içimizdeki yolculuğa çıkaran bir liman değil midir?

Çocuk ve Dans kitabı bu sorulara yanıt vermek için başvurabileceğiniz bir kitap… Kitapla, dansın tarihini, dansın farklı görünümlerini gözler önüne sermeyi amaçladık.

Özellikle konu çocuklar olunca… Çocuklar için dans ve müzik, onlar için ayrılmaz bir bütün oluşturur. Hepimiz biliriz ki, bir müzik parçası duydukları anda, müziğin o muhteşem sesine kapılıp, kendi hayal dünyalarına yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta onlara kılavuzluk eden de dans olur genelde.

Üstelik dans, çocuğa sadece kılavuzluk etmekle de kalmaz. Onun tüm gelişim alanlarına inanılmaz katkılar sunar. Onu rahatlatır, dinlendirir ve kendisini fark etmesini sağlar.

Sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Bizim için her zaman ön planda olan özel gereksinimli çocuklarımız için de dans oldukça önemlidir. Onların kendilerini tanımalarında önemli bir yardımcıdır.

Çocuk ve Dans kitabı, sizleri muhteşem bir yolculuğa çıkaracak, belki de bugüne kadar fark etmediğiniz pek çok gerçeği fark etmenizi sağlayacak. Kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar, inanılmaz bir geziye hazır mısınız? Dans ile dolu günlere…