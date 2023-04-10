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Çocuk Filmleri Festivali Başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; Çocuk Filmleri Festivali 8-30 Nisan arasında yapılacak film gösterimleri ve atölyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı’nın katkılarıyla minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşmasını sağlayacak.

10 Nisan 2023 Pazartesi 14:01
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Çocuk Filmleri Festivali Başladı

İSTANBUL- Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden; Çocuk Filmleri Festivali’nin 19’uncusu yazarlık ve oyunculuk atölyelerin yanı sıra film gösterimleri ile minik sinemaseverleri karşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Vakfı’nın destekleriyle daha da büyüyen festival, çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam ediyor. Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan festival, dünyayı tanımalarının ve kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri için kültür ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

 

Ali Tanrıverdi, Burcu Kara ve Mert Arat hafta sonu çocuklarla bir araya geldi!

Senarist Ali Tanrıverdi ile oyuncu Burcu Kara ve Mert Arat hafta sonu çocuklarla buluştu. Oyunculuk ve yazarlık konularında atölyeler düzenleyen Tanrıverdi, Kara ve Arat çocuklara eğlenceli anlar yaşatmanın yanı sıra yazarlık ve oyunculuk hakkındaki tecrübelerini paylaştılar

HABER:SELÇUK BULUT 

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