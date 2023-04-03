Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.691,51
ALTIN
1.220,35
DOLAR
19,20
STERLİN
23,81
EURO
20,90
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta

Borusan Contemporary’nin, Perili Köşk’te gerçekleştirdiği birbirinden yaratıcı çocuk atölyeleri devam ediyor! Farklı yaş gruplarından çocuklar, 8 ve 9 Nisan tarihlerinde

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:00
3 Okunma
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta

İSTANBUL- Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik atölyeleri, küçük sanatseverlere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. 8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyeler, güncel koleksiyon sergisi Hibrit Mekanlar’dan ilham alarak gerçekleşiyor. 6-8 ve 8-11 yaş aralıkları özelinde hazırlanmış atölyeler, çocukların, farklı sanat kavramlarının yanında yeni yorumlama ve düşünme biçimleriyle tanışıp, bambaşka mekanlar ve hikayeler hayal etmelerini hedefliyor.

Çocuklar İstanbul’u yeniden çiziyor

8 Nisan Cumartesi günü Perili Köşk’te 6-8 yaş arası çocuklar için düzenlenecek “İstanbul’u Çiziyorum” başlıklı atölye çalışması, katılımcıları  kendi bakış açılarıyla İstanbul’u deneyimlemeye davet ediyor. Atölye, sanatçı Jerry Zeniuk’un Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan ve İstanbul’a ziyareti sırasında gördüğü manzara karşısında hissettiklerini seçtiği renklerle bütünleştirerek Perili Köşk’ün duvarlarına taşıdığı İstanbul Duvar Resmi başlıklı eserinden ilham alarak hazırlandı. Perili Köşk’ün manzarası ile İstanbul’u seyrederek başlayacak atölye, akıllarda kalan ve kalbe işleyen duyguları kağıt üzerinde yorumlayarak devam edecek.

Borusan Contemporary çocuk atölyelerinde renkler daha parlak

9 Nisan  Pazar günü ise 8-11 yaş arasındaki çocuklar, Hibrit Mekanlar sergi turuyla başlayacak “Renkler Daha Parlak” başlıklı atölyede, sergi kapsamında yer alan François Morellet ve Keith Sonnier’nin neon çalışmalarını inceleyecek. Ardından katılımcılar, atölye çalışması sırasında tek bir malzeme kullanacak ve bu malzemeyi diledikleri gibi kesecek, yapıştıracak, yorumlayacak ve tuvallerine yerleştirecek. Atölyenin sonunda her çocuk, farklı katmanlardan oluşan  kendi neon asamblaj çalışmalarını üretmiş olacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Perili Köşkteçocuk Atölyeleriİstanbulu Çiziyorum b
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak
İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk
İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk
Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor
Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor
TTK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan 360 bin veriyi dijital arşivine taşıdı
TTK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan 360 bin veriyi dijital arşivine taşıdı
Bülent Evcil: Fazıl Say'ın flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum
Bülent Evcil: Fazıl Say'ın flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi