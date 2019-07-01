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Climax’in hafızalara kazınacak özel partisine davet

Yılın en çarpıcı filmlerinden Climax’in hafızalara kazınacak çok özel partisi 12 Temmuz’da UNIQ alternatif sahnesi Glass Room’da

Climax’in hafızalara kazınacak özel partisine davet

Yılın en çarpıcı filmlerinden Climax’in hafızalara kazınacak çok özel partisi 12 Temmuz’da UNIQ alternatif sahnesi Glass Room’da

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
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Climax’in hafızalara kazınacak özel partisine davet

İSTANBUL- Birbirinden farklı etkinlikleriyle İstanbullulara unutulmayacak deneyimler sunan UNIQ İstanbul, BluTV işbirliğiyle yazın en çılgın partisi ‘Climax’e ev sahipliği yapacak

Sinema dünyasının sınır tanımaz yönetmenlerinden Gaspar Noé’nin 71. Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen ve "Cehennemvari bir sinemasal dans partisi" olarak tanımlanan ‘Climax’ filmi, unutulmayacak bir parti ile meraklılarını 12 Temmuz’da baştan çıkaracak.

21:00’de UNIQ Açıkhava’da başlayacak film gösteriminin ardından filmin müzikleri ve bitmek bilmez rave ruhuyla UNIQ İstanbul alternatif sahnelerinden Glass Room’da unutulmaz bir partiyle sinemaseverler coşacak. Saat 23.00’te GMZ performansı ile başlayacak olan ‘Climax Parti’ eğlendirmeye son dönemin öne çıkan DJ’lerinden Gräfin ile devam edecek. Parti old school rave ve techno ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar katılımcılara eşsiz ve baş döndürücü bir deneyim yaşatacak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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