ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADIN

HABER: NEDRET HOTUN



Çini sanatçısı kültür elçimiz Hatice Şehnaz Baykal bu kez Gaziantep’e çini sanatını tanıtmaya gitti.

Hatice Şehnaz Baykal Sanat Atölyesini açan sanatçı, kentte çini sanatının bilinmediğini, unutulmaya yüz tutmuş 2000 yıllık bu sanatı şehire kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu platformda jüri üyelikleri de yapan sanatçı, yıllardır çocuklara kendi sanatını öğretip, workshoplar yaparak ve onlarla kaynaşarak zamanını geçirmiştir.

Çocukların hayal dünyasının çok zengin olduğunu dile getiren sanatçı, seçtikleri renkler, fırça ve kalem tutuşlarından esinlenerek yeni şeyler öğrendiğini ve iç içe olma arzusunda olduğunu ifade etti.

Hatice Şehnaz Baykal anaokulundaki çocuklardan üniversite gençlerine kadar kendi sanatını aşılamak adına yıllardır atölyeler, workshoplar yaparak bu platformda olmanın sanatçıya büyük bir heyecan kattığını ifade ediyor.

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Sanatçı bundan sonraki sanat yaşamında kültür elçiliği yapmaya devam edeceğini, sadece gittiği şehirlerde değil yurtdışında da aynı heyecan ve enerjiyle, kişisel sergilerine farklı tasarımlar ekleyerek sanatseverlere göz cümbüşü yaşatmayı arzuladığını dile getirdi.