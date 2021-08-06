Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426.49
ALTIN
496.83
DOLAR
8.6048
STERLİN
11.9772
EURO
10.1506
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak
İstanbul'da kamu konutları ihaleyle...
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim...
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
MYK sertifikalı sınavlar başlıyor
İdil'de yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılacak
İdil'de yarı olimpik yüzme...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Esenyurt'ta fabrikada yangın
Kapat

ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADIN

ÇİNİ SANATÇISI HATİCE ŞEHNAZ BAYKAL GAZİANTEP’TE

06 Ağustos 2021 Cuma 10:39
183 Okunma
ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADIN

HABER: NEDRET HOTUN


Çini sanatçısı kültür elçimiz Hatice Şehnaz Baykal bu kez Gaziantep’e çini sanatını tanıtmaya gitti.

Hatice Şehnaz Baykal Sanat Atölyesini açan sanatçı, kentte çini sanatının bilinmediğini, unutulmaya yüz tutmuş 2000 yıllık bu sanatı şehire kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu platformda jüri üyelikleri de yapan sanatçı, yıllardır çocuklara kendi sanatını öğretip, workshoplar yaparak ve onlarla kaynaşarak zamanını geçirmiştir.

Çocukların hayal dünyasının çok zengin olduğunu dile getiren sanatçı, seçtikleri renkler, fırça ve kalem tutuşlarından esinlenerek yeni şeyler öğrendiğini ve iç içe olma arzusunda olduğunu ifade etti.

Hatice Şehnaz Baykal anaokulundaki çocuklardan üniversite gençlerine kadar kendi sanatını aşılamak adına yıllardır atölyeler, workshoplar yaparak bu platformda olmanın sanatçıya büyük bir heyecan kattığını ifade ediyor.

​​​​​​​

Sanatçı bundan sonraki sanat yaşamında kültür elçiliği yapmaya devam edeceğini, sadece gittiği şehirlerde değil yurtdışında da aynı heyecan ve enerjiyle, kişisel sergilerine farklı tasarımlar ekleyerek sanatseverlere göz cümbüşü yaşatmayı arzuladığını dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.08.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADINÇİNİ SANATÇISI HATİCE ŞEHNAZ BAYKAL GAZİANTEPTE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASUMİYET MÜZESİ YENİDEN AÇILDI
MASUMİYET MÜZESİ YENİDEN AÇILDI
DERAY YURDAKUL’DAN ‘NÖBETÇİ GÖZYAŞLARI’
DERAY YURDAKUL’DAN ‘NÖBETÇİ GÖZYAŞLARI’
OYA BAŞAR VE BEGÜM BİRGÖREN’İN BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI 'PLASTiK AŞKLAR' YENİDEN SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
OYA BAŞAR VE BEGÜM BİRGÖREN’İN BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI 'PLASTiK AŞKLAR' YENİDEN SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
BALTHAZAR, 20 KASIM’DA İSTANBUL’DA
BALTHAZAR, 20 KASIM’DA İSTANBUL’DA
Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi
Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi
Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu
Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu
Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor
Anadolu'daki ilk Türk camisinde restorasyon çalışmaları sürüyor
5 BİN MÜZİK SEVER DUMAN İLE COŞTU…
5 BİN MÜZİK SEVER DUMAN İLE COŞTU…
'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını
'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma