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Çimen Bayburtlu’nun Yaşam Örgüsü isimli Kişisel Giysi Tasarım Sergisi Açıldı

Çimen Bayburtlu, değişik renklerdeki atık derileri, farklı yapıdaki renkli ipleri ve telleri bir araya getirerek gömlek ve tişört üzerine kullanılan şık giysiler tasarladı.

27 Ağustos 2021 Cuma 19:31
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Çimen Bayburtlu’nun Yaşam Örgüsü isimli Kişisel Giysi Tasarım Sergisi Açıldı

Yusuf Tolga Ünker

Önü arkası belirsiz olarak tasarlanan giysiler, renkleri ve örüm şekilleri ile giyene özgür seçim olanağı sunuyor. 

Yaşama gönderme yapan Çimen Bayburtlu, giysilerini şöyle anlatıyor; “İnsan, deneyimlerini biriktirerek kendi kimliğini oluşturur. Biri olmak, kabullenerek yaşantılardan bir örüntü oluşturmaktır. Geçmişimize ve geleceğimize bağlanmak yaşam örgüsünün ilmekleriyle gerçekleşir. Giysilerimde, daha önce başka bir amaç için belki bir ceket belki bir çanta yapmak için kullanılan, sonrasında ise bir kenara atılmış derileri giyilebilir hale getirmek istedim. Küçük bir parça ya da tüm kenarları farklı, içlerinde delikler olan bu derileri farklı malzemelerle tığ, şiş, gibi aletlerle örerek biçim verdim. Bu işlemi yaparken planlama yapmadım. Tasarımlarımı oluştururken malzemenin ve duygularımın beni yönlendirmesine olanak tanıyarak yaşantıların, geçmişe ait izlerin ve geleceğe ait fikirlerin ortaya çıkmasına izin verdim. Elde deri boyası ve nakış iplikleriyle desenlendirdiğim, atık deriler ve örgülerden oluşan tasarımlarımın yer aldığı sergimi, içinizde yaşamın bize sunduğu güzellikleri hissederek gezmeniz dileği ile...” 

Farklı renkler ve bağlar ile yeniden kullanıma dönüştürülen ve her biri yaşam örgümüzdeki farklı duyguları temsil eden giysileri tasarlayan ve üreten Çimen Bayburtlu’nun SASAV Sergi Salonundaki sergisi 20 Ağustos -10 Eylül 2021 tarihleri arasında görülebilir. 

Sergi Salonu Adresi: Yalı Mah. Küçükyalı Cad. 

No:19 Maltepe-İst. T:0216 370 3163-05535518989

Arş. Gör. Yusuf Tolga Ünker

Maltepe Üniversitesi 

GSF Grafik Tasarımı Bölümü

SASAV Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı 1995 sasav.org [email protected]

Facebook sayfası: sasav.org 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çimen BayburtluYaşam ÖrgüsüKişisel Giysi Tasarım Sergisi
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