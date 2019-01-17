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ÇİÇERO FİLMİNİN GALASINA YOĞUN İLGİ

Türkiye sinema tarihini baştan yazan Dijital Sanatlar Yapımevi’nden yılın ilk filmi ÇİÇERO’nun galası sanat, cemiyet ve iş dünyasından renkli isimlerin katılımıyla Uniq Hall’de yapıldı.

ÇİÇERO FİLMİNİN GALASINA YOĞUN İLGİ

Türkiye sinema tarihini baştan yazan Dijital Sanatlar Yapımevi’nden yılın ilk filmi ÇİÇERO’nun galası sanat, cemiyet ve iş dünyasından renkli isimlerin katılımıyla Uniq Hall’de yapıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:53
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ÇİÇERO FİLMİNİN GALASINA YOĞUN İLGİ

İSTANBUL- Ayla ve Müslüm’ün ardından yeni filmi merakla beklenen Dijital Sanatlar Yapımevi’nin imzasını taşıyan ÇİÇERO, ilk sınavını başarıyla geçti. Film ekibiyle birlikte sanat, cemiyet ve iş dünyasından değerli isimlerin katılımıyla Uniq Hall’de galası gerçekleşen ÇİÇERO’ya ilgi büyüktü. Filmde çok önemli bir yere sahip, Nazi Almanya’sının utanç kaynağı Toplama Kamplarının kırmızı halıya taşınması katılımcıları çok etkiledi.

İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı; Türkiye savaşa girecek mi?İşte o günlerde, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı Çiçero olan İlyas Bazna, İngiltere’nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanya’sına sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir… Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye’yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir. Sadece bununla da sınırlı kalmaz yaptıkları… T4 isimli bir uygulama ile Nazilerin kendi halkına ve çocuklara da üstün ırk yaratmak için neler yaptıklarını da anlatan ÇİÇERO, hem casus filmleri kategorisinde bir ilk hem de ülkemiz sinema tarihinde bu konu ilk kez işleniyor.

Ankara Casusu ya da Yüzyılın Casusu olarak anılan İlyas Bazna’nın hayatından ilham alınıp kurgulanaraksinemaya aktarılan ÇİÇERO filminde başrolleri Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik paylaşıyor. Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Levent Ülgen, Selen Öztürk, Mehmet Esen, Mehmet Ezel Özgün,Gerry George, Peter Cunningham, Açelya Özcan, Sinem Süle, Aylin Kılıçarslan, Eren Devrim ve Çiğden Selışık Onat yer alıyor. Konuk oyuncu olarak da Cem Kurtoğlu ve Altan Erkekli filme ayrı bir tat katıyor.

Müziklerinde Onur Özmen imzası olan ÇİÇERO’nun, Görüntü Yönetmeni Peter Steuger, Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva,. Kostüm Tasarım Baran Uğurlu ve Sanat Yönetmeni Soydan Kuş… ÇİÇERO, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 18 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’de vizyonda.

HABER: ELİF GÜNAY

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Anahtar Kelimeler:
ÇİÇERONazi Almanya’sıElif Günay
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