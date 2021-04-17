“CHANCE” Sergisi - La Visione Art Gallery

HABER: ZAMBAK KARABAY



La Visione Art Gallery, 12 Nisan – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Chance” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi kurallara uyum sağlayan sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen’in sergiye katılan oğlu Umut Taşdöğen’in eserleri de sanatseverler tarafından beğeni aldı...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayça Akgün, Ayça Bahçeci, Ayşin Yazıcı, Ayşe Selin Yeşilbahçe, Azra Tuna, Berna Bal, Buket Karabulut, Çağrı Zeplin, Dapes, Deniz Özevin, Dicle Deniz, Duygu Uğur, Ebru Bozok, Erdi Ekinci, Esranur Tuna, Fulya Elgün, Füsun Diriker, Gizem Çatal, Güler Kayabaşı, Güzide Deniz Özekmekçi, Hafize Güleşen, Hilal Susamcı, İclal Şimşek, Leyla Adar, Manolya Tokal, Mehtep Tokgöz, Melike Yılmaz, Meriç Yirmili, Nadir Yonca Paçacı, Nazlı Buberoğlu, Nemika Yeşim Aydoğan, Nihat Ünler, Oya Başaran Çıkın, Sanna Elselman Kumbalı, Serpil Kabataş, Servet Alçay, Sultan Kadayıf, Umut Taşdöğen, Yasemin Haddad, Yeşim Kale

“Chance” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 21 Nisan 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil