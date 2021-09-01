‘CEZA’ COŞKUSU

NEDRET HOTUN

BURSA

Beş gün sürecek etkinliklerde konserler, Sergi, Sokak Şenliği, Moda Fest gibi çeşitli aktiviteler yapılıyor. Etkinliklerin ilk günün de ise Kartal Meydanı’nda ünlü rap yıldızı Ceza konseri vardı. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran 7’den 77’ye Ceza hayranları “Rap Müzik” ziyafeti çektiler.

İstanbul’un en genç belediye başkanı olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ev sahipliğinde “Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” sloganı ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası ve 1 Eylül Barış Haftası kapsamında düzenlenen “Kartal Zafer ve Barış Haftası” etkinlikleri başladı. Beş gün sürecek etkinliklerde konserler, sergiler, sokak şenlikleri, mod fest gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor. Etkinliklerin ilk günün de ise Kartal Meydanı’nda sunuculuğunu radyocu Kadir Çetin’nin üstlendiği ünlü rap yıldızı Ceza konseri vardı. Kartal Meydanı’nı hınca hınç dolduran 7’den 77’ye Ceza hayranları “Rap Müzik” ziyafeti çektiler. Yaklaşık yirmi beş bin kişinin izlediği konserlerin büyük bölümünü Rap Müzik hayranı gençler oluşturdular. Aralarında orta yaş ve üzeri müzikseverlerinde bulunduğu konserde rap yıldızı Ceza bir saati aşan konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesi genç rap müzik sanatçılarının da sahne aldığı gecede Ceza “Büyük zaferler önemlidir. Ama artık savaşlar olmasın” dedi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konserde ünlü sanatçının yanına gelerek çiçek ve kartal figürlü plaket ile teşekkür etti. Başkan Gökhan Yüksel’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na vurgu yaparak “Zafer haftası kutlanmaya değer. Bu zafer unutulmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyoruz. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır sloganı ile bu büyük ve anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir şenlik haftası olarak kutlamak istedik. Sanatçılarımız da bu şenliğe renk katıyorlar” dedi. Başkan Gökhan Yüksel müzik severlerin arasına katılarak onlarla birlikte rap şarkılarının keyfini çıkarttı.