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CEYLAN ERTEM'DEN YENİ ŞARKI ‘SİS’

Şarkı yazarı ve yorumcusu Ceylan Ertem'in yeni teklisi ‘Sis’ dinleyicilerle buluştu. 

28 Mayıs 2021 Cuma 18:34
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CEYLAN ERTEM'DEN YENİ ŞARKI ‘SİS’

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Ceylan Ertem'in yeni şarkıSis, müzikseverlerle buluşuyor. Şarkının söz ve müziği Ceylan Ertem'e, düzenlemesi Çağrı Sertel'e ait.

Ertem şarkıyı yazarken hissettiklerini şöyle aktarıyor: "Üzerinde yaşadığım dünyadaki halklar mutluysa mutluyum. Aslında bu demek oluyor ki hiç bir zaman tam olarak mutluluğu yakalayamıyorum. Çünkü etrafımda çok fazla acı var. Çok fazla üzüntü, hoşgörüsüzlük ve vicdansızlık var. Kötü ruhlu insanların yaptığı zulümler sebebiyle her gün bir yerden bir tokat yiyorum. Tokat yedikçe, itildikçe, hayal kırıklığına uğradıkça da şarkı yazma isteği duyuyorum. Bu yoğun hisler ile boğuşurken yazdığım bir şarkı Sis. Önümü görememek duygusunun mutsuzluğunu yenmeye çalıştığım bir iç döküm. Ama umuyorum ve biliyorum ki, bir gün bu sis dağılacak, üstelik az kaldı, zamanı gelecek ve mutlu olacağız. Zira; umut susmayan bir şarkı'

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Ceylan ErtemYeni şarkıSisNEDRET HOTUNönce Vatan
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