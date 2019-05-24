Çevre Kısa Film Festivali Sonuçları Açıklandı

İSTANBUL- Bakırköy Belediyesi, BASAD (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) ve Çevre Film işbirliğiyle yapılan “Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali"nin 17.si gerçekleştirildi Türkiye’nin ilk ve tek çevre temalı kısa film etkinliği olan festivalin uluslararası gösterimi bölümünde 22 ülkeden 1990 kısa film gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında; Beykent Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi,Maltepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ile Kayseri Erciyes Üniversitelerinde film gösterileri, sergiler, söyleşi ve açıkoturumlar ile müzik dinletileri gibi etkinlikler yapıldı.

Sinema Onur Ödülleri

Agah Özgüç / Güler Ökten / Derviş Zaim.

Bu yıl sadece ulusal dalda yapılan yarışmada ödüllü filmler belli oldu

Festival kapsamında düzenlenen ve Engin Çağlar, Prof.Dr. Selahattin Yıldız, Vural Çavuşoğlu, Doç. Dr. Özden Toprak, Doç. Dr. Burcu Kurtiş'den oluşan seçici kurul aşağıdaki filmleri ödüle değer bulmuştur:

KURMACA DALI

• RONALDO (Yönetmen: Recep Bozgöz)

• SİMÜLAKR (Yönetmen: Melihat Özdoğan Ağgül)

• SİYAH VE BEYAZ (Yönetmen: Ahmet Sami Kuriş)

BELGESEL DALI

• KURBAĞA AVCILARI (Yönetmen:Batuhan Kurt)

• ŞEHRİN ORTASINDA (Yönetmen: Yüce Sayılgan)

• ORADA BİR YERDE (Yönetmen:Naz Melis Özdil)

HALK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

• KARABİGA (Yönetmen: Mustafa Ünlü)

• KÖRDÜĞÜM (Yönetmen: Selim Uyar)

• BALIKÇI (Yönetmen: Ezgi Yağmur Küçük)

Ödül töreninin, 27 Mayıs 2019 günü saat 19:00'da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu tüm sinemaseverleri törene davet etti. Töreni; sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer sunacaktır.

Haber: Elif Hayvalı