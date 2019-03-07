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Cevap ile zorlukları değil fırsatları görün

Cevap ile zorlukları değil fırsatları görün. Allan ve Barbara Pease, okurlara “zorlukları değil fırsatları görün” diyor. 

Cevap ile zorlukları değil fırsatları görün

Cevap ile zorlukları değil fırsatları görün. Allan ve Barbara Pease, okurlara “zorlukları değil fırsatları görün” diyor. 

07 Mart 2019 Perşembe 17:34
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Cevap ile zorlukları değil fırsatları görün

VATAN HABER MERKEZİ

İSTANBUL - Allan ve Barbara Pease tarafından yazılan Cevap adlı kitap raflarda yerini aldı. Dünyada 27 milyon satış rakamına ulaşan kitap, Türkiye’de Büyükada Yayıncılık tarafından basıldı. 

Hayatında soru işaretleri olmayan var mı? Öylesine çok ki sorularımız. “Cevap” kitabı farklı bakış açısıyla soruların, sorunların üstesinden gelmeye yönelik gelişim sağlıyor.

Uluslararası bir üne sahip olan yazarlar Allan ve Barbara Pease’den çığır açacak yeni bir kitap.

Allan ve Barbara Pease iki ilham verici guru olarak tanınıyor. Çiftin hayatlarında felaketler baş gösterdiğinde, başarısızlığı başarıya çevirmenin yollarını öğrenmek ve anlamak amacıyla bilime yöneldiler.

Bu yöneliş onlara insan beynindeki düşünce yapısının yeniden programlanabileceğini öğretti. Zorlukları değil fırsatları görebileceklerini araştırmaların sonucunda keşfettiler.

Pease çifti “Cevap” kitabında deneyimlerini dürüstçe ve mizahi bir açıdan paylaşıyor.Allan ve Barbara Pease, okura hayatını istediği hale nasıl getirebileceğini anlatıyor.

Büyükada Yayıncılık kitabın tanıtımı ile ilgili okurlar için şu notları paylaşıyor:

*Beynin başarı konusundaki yeteneğiyle ilgili yeni bilimsel araştırmaları tartışıyor.

*Ne istediğinize karar vermenize ve değişime doğru ilk adımı atmanıza yardımcı oluyor.

*Hedefler belirleyip işinizi, ilişkilerinizi ya da yaşam tarzınızı değiştiriyor ve hayatta gerçekten başarılı olmanız için gereken özgüveni sağlıyor. 

Durumunu iyileştirmek isteyip de ilk adımı atmak için yardıma ihtiyaç duyanlar için “Cevap” önemli bir yol arkadaşı oluyor. Hayattan ne istediğini keşfetmek ve istediklerini gerçekleştirmek için farklı yolların izi Cevap adlı kitapta yer alıyor. 

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CevapKitapZORLUKFırsatönce VatanALLANBARBARA PEASEOKUR
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