ÇEŞM-İ CİHAN’DA ŞENLİK VAR!

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 30 Ağustos 2022 tarihinde Zafer Bayramı’nda Festival Açılış Korteji ve Fener Alayı ile başlayan Amasra Uluslararası Şehir Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

10 Eylül 2022 tarihinde sona erecek olan Amasra Uluslararası Şehir Festivali, müzikten, tiyatroya, pantomimden, sinemaya, resimden , atölyelere , yarışmalara, söyleşilere kadar birçok disiplinde faaliyet gösteren sanatçı, akademisyen ve katılımcıları kentinde ağırlıyor.

Ayni zamanda Festival Başkanı olan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ‘’Amasra halkının sanat kültürü ile yetkinleşmesine aracı olmak, Amasra kentinin bu yolla da bir turizm merkezi olarak gelişmesini sağlamak ve hem ulusal hem de uluslararası bir çekim merkezi olmasına aracılık etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Senfoni Orkestrasına ve Opera’ya Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Barış Akarsu Kültür Parkı’nda gerçekleştirdiği konsere halk yoğun ilgi gösterdi. Tenor Berk Dalkılıç ve Zeynep Ülbegi tarafından gerçekleşen çoğunluğu Türk Opera Napolitenleri’nden oluşan dinleti halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca yine Amasra Müzesi’nde gerçekleşen ve üç gün süren Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans Resim Atölyesi sonunda çıkan eserler Barış Temalı Karma Resim ve Seramik Sergisi ile birleşerek Amasra Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor. Amasra’lıların ve yerel turistin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçılar, kent meydanlarında ve sokaklarında etkinliklerini sergiliyorlar. Pantomim Sanatçısı Bülent Develi tarafından 2 gün boyunca süren Mim Atölyesi’nin ardından, sokakta halkın ve özellikle çocukların katılımıyla mim sokak performansı sergilendi.

Patron Amasradaydı!

Başrollerini Cemal Hünal ve Onur Şenay’ın paylaştığı Katz Sahne Patron oyunu, 4 Eylül’de gerçekleşti.

Kardeş Türküler 6 Eylül’de Amasralılarla buluştu. Küçük Liman mevkiinde gerçekleşen konsere Amasra ve çevre kentlerden yoğun katılım oldu.

Bedesten’de ilk kez konser gerçekleştirilecek!

Tarihi öneme sahip Bedesten, 8 Eylül 2022 The Riverside Blues Band Konseri’ne ev sahipliği yaptı. Amasra’da tarihi bir atmosferde dev bir sahne ve özel aydınlatma ile gerçekleşen konserde gençler coştu. Atmosfere eşlik eden dolunay, mistik bir ambians yarattı.

Amasra Uluslararası Şehir Festivali, 10 Eylül’de gerçekleşecek ödül töreni, Badi Gardi Konseri ve Gülten Taranç tarafından çekilen festival belgeselinin gösterimiyle sona erecek.