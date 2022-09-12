CEREN GÖĞEBAKAN - Sınırların Ötesinde Sürrealizm

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini görmeyi kaçırmamanız dileğiyle... Sergide eseri olan Ceren Göğebakan kısaca kendi tanıtımını yapıyor…

1986 Mersin doğumlu, İzmir ve Almanya'da Bilgisayar Mühendisliği okudu. Çok yönlülüğün yarattığı farklı vizyona inanan ressam, yüksek lisansını iletişim alanında yapıp Sanat Terapisi alanında eğitim aldı. Genelde sürrealist ve soyut çalışmalar yapıyor, sanatın terapötik değerine ilgi duyuyor.

Sergi; 23 Eylül’e kadar Ataşehir AVM – Cemal Süreya Etkinlik ve Sergi Salonu Küçükbakkalköy, Şehit Şakir Elkocan Caddesi No: 20 Kat:3 Ataşehir / İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.