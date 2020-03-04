cemil. Te. Ke. tek. SİNEMA FİLMİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKTIR!

Büyük kocaman bir ülkede Anadolu ve her köşesinde iyi insanların olduğu kadar kötülerde yer yer zaman zaman türemekte dir. ve herkesin için huzurlu yaşanır bir hayat sunmak için
Güvenlik güçlerimizin sarf ettiği çabalar kötülüklerle
Mücadale eden polislerimizin sayesinde insanların öz güvenini böylece daha çok artıyor insanlar rahat nefes alabiliyorlar
Te ke Tek bir Hayat hikayesidir
Bölgede polis Teşkilatı asayiş şubede görev yapan Emniyet amiri cemil koçyiğit
Ekibiyle layikle görevlerini yapmaktadırlar sinema filmin konusu kısaca olarak
Mafya ve kadına şiddet çocuk istismarı silah uyuşturcu tacirleriyle mücadele eden
Sinema filmi
Ses getireceğine inanıyorum
Tacirlerin başı Baron ulvi sözen çete elemanlarıyla Millete kan kusturuyorlar
Amir cemil koçyiğit ve güçlü ekibimle bu tacirlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın
İzleyicilerimiz yotube cemil te ke tek sinema filmi yazarak üye olup izleyebilirler.
Alfa cast medya yapım prodüksiyon gen.kor. cemil koçyiğit tir.
Kadına şiddet rolünde oynayan karı koca rolünde
Oyuncu Sibel Demirdiş
Oyuncu Canip Öztürk
Izleyicilerin merakla bekleyen sinema filmi Te ke tek izleyicilerin karşında olacaktır
Cemil koçyiğit
Önce Vatan Gazetesi
Haber: Nihat İlikcoğlu
Tel. 0 532 764 44 48
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