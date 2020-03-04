cemil. Te. Ke. tek. SİNEMA FİLMİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKTIR!



Büyük kocaman bir ülkede Anadolu ve her köşesinde iyi insanların olduğu kadar kötülerde yer yer zaman zaman türemekte dir. ve herkesin için huzurlu yaşanır bir hayat sunmak için

Güvenlik güçlerimizin sarf ettiği çabalar kötülüklerle

Mücadale eden polislerimizin sayesinde insanların öz güvenini böylece daha çok artıyor insanlar rahat nefes alabiliyorlar

Te ke Tek bir Hayat hikayesidir

Bölgede polis Teşkilatı asayiş şubede görev yapan Emniyet amiri cemil koçyiğit

Ekibiyle layikle görevlerini yapmaktadırlar sinema filmin konusu kısaca olarak

Mafya ve kadına şiddet çocuk istismarı silah uyuşturcu tacirleriyle mücadele eden

Sinema filmi

Ses getireceğine inanıyorum

Tacirlerin başı Baron ulvi sözen çete elemanlarıyla Millete kan kusturuyorlar

Amir cemil koçyiğit ve güçlü ekibimle bu tacirlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

İzleyicilerimiz yotube cemil te ke tek sinema filmi yazarak üye olup izleyebilirler.

Alfa cast medya yapım prodüksiyon gen.kor. cemil koçyiğit tir.

Kadına şiddet rolünde oynayan karı koca rolünde

Oyuncu Sibel Demirdiş

Oyuncu Canip Öztürk

Izleyicilerin merakla bekleyen sinema filmi Te ke tek izleyicilerin karşında olacaktır

Cemil koçyiğit

Önce Vatan Gazetesi

Haber: Nihat İlikcoğlu

Tel. 0 532 764 44 48