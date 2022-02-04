Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,948.53
ALTIN
791.17
DOLAR
13.58
STERLİN
18.43
EURO
15.59
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CEMALNUR SARGUT:"BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI”

04 Şubat 2022 Cuma 14:07
CEMALNUR SARGUT:"BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI”

Haber: Dinçer Karacalar

Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalına konuk olan mutasavvuf yazar Cemalnur Sargut, içinde bulunduğumuz dönemin “kıyamet çağı” olduğunu söylüyor ve ekliyor: "mutasavvıflara göre 3 çeşit kıyamet vardır, ilki insanın kendini tanıması, kim olduğunu anlamasıdır”.

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Mutasavvuf Yazar Cemalnur Sargut, covid-19 salgını için “Allah bize 3. Dünya Savaşı lütfetti” derken, depresyon başta olmak üzere tüm hastalıkların nedeninin insanın kendine acıması olduğunu belirtiyor.

Mutluluk, kader, gayret, kibir, affetme gibi insan ruhunu ve hayatı ilgilendiren konuların konuşulduğu bu anlamlı sohbeti, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
CEMALNUR SARGUT:BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOT ‘SESİN RESMİ’ OYUNUNU SAHNELEYECEK
DOT ‘SESİN RESMİ’ OYUNUNU SAHNELEYECEK
‘GİDİON’UN DÜĞÜMÜ’ 5 ŞUBAT’TA FİŞEKHANE’DE
‘GİDİON’UN DÜĞÜMÜ’ 5 ŞUBAT’TA FİŞEKHANE’DE
TUNA KİREMİTÇİ VE AYDİLGE DÜETİ: ‘Gecenin Haberi Var’
TUNA KİREMİTÇİ VE AYDİLGE DÜETİ: ‘Gecenin Haberi Var’
BABA KIZ AYNI SAHNEDE
BABA KIZ AYNI SAHNEDE
AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ’NÜN 2021 YILI SAHİBİ OBUA SANATÇISI GÜLİN ATAKLI
AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ’NÜN 2021 YILI SAHİBİ OBUA SANATÇISI GÜLİN ATAKLI
TARZLARIYLA FARK YARATAN CEMİYET HAYATININ  EN ÜNLÜ  BEYLERİ
TARZLARIYLA FARK YARATAN CEMİYET HAYATININ  EN ÜNLÜ  BEYLERİ
Roma İmparatoru 1'inci Anastasios, Dara antik kenti için Suriye'den taş ustası getirtmiş
Roma İmparatoru 1'inci Anastasios, Dara antik kenti için Suriye'den taş ustası getirtmiş
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu
Yeşim Kale Art Gallery - Kar Fırtınasında Bahar Çiçekleri
Yeşim Kale Art Gallery - Kar Fırtınasında Bahar Çiçekleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma