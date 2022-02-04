CEMALNUR SARGUT:"BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI”

Haber: Dinçer Karacalar

Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalına konuk olan mutasavvuf yazar Cemalnur Sargut, içinde bulunduğumuz dönemin “kıyamet çağı” olduğunu söylüyor ve ekliyor: "mutasavvıflara göre 3 çeşit kıyamet vardır, ilki insanın kendini tanıması, kim olduğunu anlamasıdır”.

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Mutasavvuf Yazar Cemalnur Sargut, covid-19 salgını için “Allah bize 3. Dünya Savaşı lütfetti” derken, depresyon başta olmak üzere tüm hastalıkların nedeninin insanın kendine acıması olduğunu belirtiyor.

Mutluluk, kader, gayret, kibir, affetme gibi insan ruhunu ve hayatı ilgilendiren konuların konuşulduğu bu anlamlı sohbeti, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.