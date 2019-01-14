“Cemal Süreya’yı Sevmek” Etkinliği

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever’in 9 Ocak 2019 Çarşamba Cemal Süreyya’yı anma günündeki organizasyonu olan Galeri Mod’da “Cemal Süreyya’yı Sevmek” sergine sanatçılar Esma Ertel, Murat Ertel ve dizi oyuncusu Orhan Alkaya’da performansları ile katılım sağlayarak renk kattılar.

İkinci Yeni’nin güçlü şairlerinden olan Cemal Süreya ölümünün yirmi dokuzuncu yılında, adının yaşatıldığı sokakta, Galeri Mod’da geçtiğimiz yıl düzenlenen “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor” başlıklı sergiden sonra bu yıl da, “Cemal Süreya’yı Sevmek” başlıklı ve yeni bir sanatçı topluluğuyla anıldı.

Cemal Süreya’nın Kadıköy’de yaşamış olduğu evin bitişiğinde bulunan Galeri Mod’da, şaire ithafen yapılan çalışmalardan oluşan serginin yanı sıra, Babazula’nın kurucusu Murat Ertel ile Esma Ertel ve tiyatro santçısı Orhan Alkaya, Cemal Süreya’nın şiirlerinden oluşan bir performans gerçekleştirdiler.

Ayrıca, etkinlik açılışını izleyen ilk haftasonu 12 Ocak Cumartesi günü, şair ve psikiyatrist Yusuf Alper "Psikodinamik açıdan Cemal Süreya ve Şiiri" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve aynı adlı kitabını imzalayacak.

Cemal Süreya’yı anma etkinliğine katılan sanatçılar kendi anlatım dilleri ile üretmiş oldukları çalışmalarda şairin kimliğine, kişiliğine ve sanatçılığına vurguda bulundular. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz fotoğrafın efsane ismi Ara Güler’in çekmiş olduğu Cemal Süreya Portresi’ne, heykel, seramik, resim, video ile kavramsal işler eşlik etti.

Eserleri Olan Sanatçılar Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Reşat Ceylan Selahattin Yıldırım ve Zafer Erkan

Sergi; 24 Ocak 2019 Perşembe gününe kadar devam edecek.