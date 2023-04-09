Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cem Adrian 15 Nisan’da Zorlu PSM’de

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayarak, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan, hem yorumcu hem de söz yazarı olarak karşımıza çıkan Cem Adrian, 15 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 10:46
4 Okunma
Cem Adrian 15 Nisan’da Zorlu PSM’de

İSTANBUL- Müziğe başladığı ilk günden bu yana çok renkli sesi, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çeşitli dallarında farklı tarzda eserlere imza atan Cem Adrian, 15 Nisan Cumartesi saat 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Cem Adrian, geçtiğimiz sene çıkardığı ‘’Gökyüzümün Yıldızları’’ albümüyle birlikte toplamda çıkardığı 13 stüdyo albümünün yanında tekliler ve yaptığı düetlerle müzikal üretimlerine ara vermeden devam ediyor. 

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kartoğlu, gençlere gençlik merkezi müjdesi verdi
Başkan Kartoğlu, gençlere gençlik merkezi müjdesi verdi
Modern köleler: Göçmenler
Modern köleler: Göçmenler
"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı
"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı
42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.
42 Maslak’ta ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Murat Evgin’di.
Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı
Yaftalı Tabut 100. Oyununu Kutladı
Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı
Ankara'da Vivaldi Şöleni Yaşandı
Şehir Tiyatrolarının İki Farklı Oyunu İstanbul’da Sahnelenecek
Şehir Tiyatrolarının İki Farklı Oyunu İstanbul’da Sahnelenecek
İndiana Jones Süprizi
İndiana Jones Süprizi
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın söyleşisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın söyleşisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi