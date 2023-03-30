Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.896,07
ALTIN
1.220,19
DOLAR
19,17
STERLİN
23,92
EURO
20,96
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Çekmecemde Kitap Var’  Söyleşisinin Bu Ayki Konuğu Ayşe Kulin Oldu

Küçükçekmece Belediyesi’nin ‘Çekmecemde Kitap Var’ söyleşilerinin bu ayki konuğu Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin oldu.

30 Mart 2023 Perşembe 21:45
5 Okunma
‘Çekmecemde Kitap Var’  Söyleşisinin Bu Ayki Konuğu Ayşe Kulin Oldu

İSTANBUL- Kendine has tarzı, sürükleyici kalemiyle Türkiye'nin en çok okunan kadın yazarları arasında yer alan Ayşe Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla buluşarak, “Veda- Esir Şehirde Bir Konak” kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi öncesi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaklaşık 500 kadına ünlü yazarın ‘Veda’ kitabı hediye edildi.

‘Veda’da içinde büyüdüğüm evi anlattım

“Veda- Esir Şehirde Bir Konak” kitabında içinde büyüdüğü evi anlattığını ifade eden Ayşe Kulin, “Veda’da tanıdığınız bütün insanlar benim ailem. Kapaktaki Ahmet Reşat, anneannemin babası. Behice Hanım, nenemdir. Bana pek az insana nasip olan bir şey nasip oldu. Osmanlı denen kişiyi canlı olarak gördüm, kucaklarında büyüdüm. Yazarlar genelde ilk kitaplarında eteklerindekini dökerler. Ben Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir köprü gibi kaldım, aralarında büyüdüm. Türkiye’de şöyle bir şey var. Osmanlı çok kötüdür… Osmanlı çok kötü olsa, 600 sene devam etmezdi. Osmanlı mükemmeldir… Osmanlı mükemmel olsaydı batmazdı. Okuduğunuz kitap, bir sosyal tarihtir. Yani bu kitapta ezber edilenlerin dışına çıkarak, değişik bir açıdan tarihi değerlendirdim” diye konuştu.

“Okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin”

Söyleşide kadınlara “okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin” sözleriyle seslenen Ayşe Kulin, “Kitapta Osmanlı’daki kadınların iyi kötü bilinçli olduğunu, evlerinde yemek yapmaktan başka bir şeyler de yapabildiklerini okuyorsunuz. Osmanlı döneminde bile eylem yapan kadınlar var. Ben din kitaplarında Peygamberimizin eşi Hatice Hanım’ın kervanları olduğunu, peygamberimizin onun yanında çalıştığını da okudum. Demek ki Peygamber zamanında kadınlar tüccar olabiliyormuş. Adını taşıdığım Ayşe, peygamberin son eşi, devesine binip savaş idare etmeye çalışıyor. İnanmayın duyduğunuz safsatalara. Bir parça okumakla, öğreniliyor. Okuyun, çalışın. Bu bilgiler her yerde bulunuyor. Gücünüzü bilin. Bu kitapta, kadınların Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü de anlatılıyor. Kadınların kürsülerde hakları için savaşmaları var” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çekmecemde Kitap VarKÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİAyşe Kulin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lepidus Ensemble “Bahar Müzikleri” ile Pera Müzesi’nde
Lepidus Ensemble “Bahar Müzikleri” ile Pera Müzesi’nde
“1923” müzikali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapacak
“1923” müzikali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapacak
BBC First’ün yeni suç dizisi ‘Diplomat’ başlıyor!
BBC First’ün yeni suç dizisi ‘Diplomat’ başlıyor!
‘Benden Bana Bir Adım’ Okuyucuyu Kendi İçine Doğru Bir Yolculuğa Çıkarıyor
‘Benden Bana Bir Adım’ Okuyucuyu Kendi İçine Doğru Bir Yolculuğa Çıkarıyor
ABD'den getirilen "Tetrarkh Heykel başı" Yeniden Gövdesiyle Buluştu
ABD'den getirilen "Tetrarkh Heykel başı" Yeniden Gövdesiyle Buluştu
TRT Ortak Yapımı “Tay” Yeniden Vizyona Giriyor
TRT Ortak Yapımı “Tay” Yeniden Vizyona Giriyor
Klasik Müziğin Yıldızları CSO ADA Ankara’ya Geliyor 
Klasik Müziğin Yıldızları CSO ADA Ankara’ya Geliyor 
Zülfü Livaneli’nin Çok Satan Romanı; ‘Kaplanın Sırtında’ Zirveyi Bırakmıyor 
Zülfü Livaneli’nin Çok Satan Romanı; ‘Kaplanın Sırtında’ Zirveyi Bırakmıyor 
İBB Şehir Tiyatroları’nda Nisan Ayı Programı
İBB Şehir Tiyatroları’nda Nisan Ayı Programı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi