‘Çekmecemde Kitap Var’  Söyleşisinin Bu Ayki Konuğu Ayşe Kulin Oldu

İSTANBUL- Kendine has tarzı, sürükleyici kalemiyle Türkiye'nin en çok okunan kadın yazarları arasında yer alan Ayşe Kulin, Küçükçekmeceli kadınlarla buluşarak, “Veda- Esir Şehirde Bir Konak” kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi öncesi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaklaşık 500 kadına ünlü yazarın ‘Veda’ kitabı hediye edildi.

‘Veda’da içinde büyüdüğüm evi anlattım

“Veda- Esir Şehirde Bir Konak” kitabında içinde büyüdüğü evi anlattığını ifade eden Ayşe Kulin, “Veda’da tanıdığınız bütün insanlar benim ailem. Kapaktaki Ahmet Reşat, anneannemin babası. Behice Hanım, nenemdir. Bana pek az insana nasip olan bir şey nasip oldu. Osmanlı denen kişiyi canlı olarak gördüm, kucaklarında büyüdüm. Yazarlar genelde ilk kitaplarında eteklerindekini dökerler. Ben Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir köprü gibi kaldım, aralarında büyüdüm. Türkiye’de şöyle bir şey var. Osmanlı çok kötüdür… Osmanlı çok kötü olsa, 600 sene devam etmezdi. Osmanlı mükemmeldir… Osmanlı mükemmel olsaydı batmazdı. Okuduğunuz kitap, bir sosyal tarihtir. Yani bu kitapta ezber edilenlerin dışına çıkarak, değişik bir açıdan tarihi değerlendirdim” diye konuştu.

“Okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin”

Söyleşide kadınlara “okuyun, öğrenin, gücünüzü bilin” sözleriyle seslenen Ayşe Kulin, “Kitapta Osmanlı’daki kadınların iyi kötü bilinçli olduğunu, evlerinde yemek yapmaktan başka bir şeyler de yapabildiklerini okuyorsunuz. Osmanlı döneminde bile eylem yapan kadınlar var. Ben din kitaplarında Peygamberimizin eşi Hatice Hanım’ın kervanları olduğunu, peygamberimizin onun yanında çalıştığını da okudum. Demek ki Peygamber zamanında kadınlar tüccar olabiliyormuş. Adını taşıdığım Ayşe, peygamberin son eşi, devesine binip savaş idare etmeye çalışıyor. İnanmayın duyduğunuz safsatalara. Bir parça okumakla, öğreniliyor. Okuyun, çalışın. Bu bilgiler her yerde bulunuyor. Gücünüzü bilin. Bu kitapta, kadınların Kurtuluş Savaşı’ndaki önemli rolü de anlatılıyor. Kadınların kürsülerde hakları için savaşmaları var” ifadelerini kullandı.

HABER: MERVE ELÇİ