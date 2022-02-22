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Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

22 Şubat 2022 Salı 13:57
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

İSTANBUL - Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu  1980'lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay bu sabah 92 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdürüyordu. Ahmet Muvaffak Falay’ın cenazesi, 23 Şubat günü memleketi olan Kuşadası’nda ikindi namazının ardından toprağa verilecek.


 

AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı.

Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç’e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı.

1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hank’s Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası’na dikildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Caz Sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay
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