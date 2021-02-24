CANDAN ERÇETİN KLİBİNİ HAYRANLARI OLUŞTURDU

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Candan Erçetin yeni projeleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘İyi ki’ adlı şarkısına hayranlarından gelen videolarla kliplendirdi. Gelen görüntülerin hepsine yer vermeye çalışan Candan Erçetin videolardan 3 klip hazırladı. Ayrıca yıllar önce ‘Çapkın’ albümününde yer alan ‘Teselli’ şarkısının da yeni versiyonu yayınlandı.
Instagram hesabından açıklama yapan sanatçı ‘Salgın sürecinden ‘İyi ki’ dediğimiz anları istiyoruz’ diyerek duyuru yapmıştı.
Önce Vatan Gazetesi