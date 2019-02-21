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CANAN ÖNER EROL’LA MUHAYYER MUHABBETLER…

Yazar ve İletişim Uzmanı olan Yeni Çağrı ve Önce Vatan Gazetelerimizde de uzun bir süre Perşembe yazıları adıyla köşe yazıları ve renkli özel röportajları yayınlanan Canan Öner Erol Türkiye ve Hollanda basınında yer alan röportajlarından bazılarını 8 Kadın,8 söyleşi ve 8 Mart temasıyla derledi…

CANAN ÖNER EROL’LA MUHAYYER MUHABBETLER…

Yazar ve İletişim Uzmanı olan Yeni Çağrı ve Önce Vatan Gazetelerimizde de uzun bir süre Perşembe yazıları adıyla köşe yazıları ve renkli özel röportajları yayınlanan Canan Öner Erol Türkiye ve Hollanda basınında yer alan röportajlarından bazılarını 8 Kadın,8 söyleşi ve 8 Mart temasıyla derledi…

21 Şubat 2019 Perşembe 16:39
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CANAN ÖNER EROL’LA MUHAYYER MUHABBETLER…

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Parana Yayıncılık etiketiyle yayınlanan ve tüm Türkiye’deki kitap evi raflarına dağıtımına  başlanan 2.kitabında yazar sevilen ve ilgi gören röportajlarını geniş okur kitleleriyle ve özellikle kadın okurlarıyla buluşturmayı hedefliyor…

Kadınlara yönelik olan söyleşileri ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan yazar Canan Öner Erol son yıllarda giderek kadınlara yönelik kozmetik ve mutfak eşyalarının yüzde elli iskontoyla satın alındığı indirim günlerine dönüşen sekiz martın anlamı üzerine düşünmemizi sağlıyor.

Tiyatro dünyasının entelektüel birikimi yüksek duayen isimlerinden Ayla Algan’dan,Nam ı diğer Kantar ailesinin sevimli hizmetkarı Döndü karakterinderi usta tiyatro oyuncusu Defne Yalnız’a,Türkiye solunun ve 68 hareketinin önemli isimlerinden Gazeteci ve Siyasetçi çok nadir özel röportajlar veren Şule Perinçek’e,Ellili yaşlarında yaşadığı çok konuşulan boşanma davasının ardından bir kadının yeniden doğuş öyküsünü yaşam hikayesi misali gözler önünde yaşayan cemiyet hayatının sevilen ismi Celebrity ve yazar imaj danışmanı Oya Germen’e,aldatma ve ilişkiler konusunda yazdığı kitapları Best Seller olan Psikoterapist İlkim Öz’e ,Beyaz Saray İletişim Danışmanı,Washington eyaletinin en güçlü kadını seçilen,BBC yorumcusu Laura Schwatz’dan ,Milli Mücadelenin kahraman gözü kara kadını Kara Fatma’nın yaşamına….

Her röportajı birbirinden yaratıcı,öğretici ve dopdolu olan donanımlı bir yazarın keskin soruları ve samimi akıcı üslubuyla Muhayyer Muhabbetler kendi biricikliğimiz ve yaşam yolculuğumuzu keşfetmemiz anlamında bir baş ucu kitabı,bir rehber olmayı hedefliyor…

İlk kitabı Ben Değilsem Kim?Şimdi değilse ne zaman ?İsimli kitabının ilk baskısı kısa sürede tükenen yazarımıza Muhayyer Muhabbetler Kitabıyla başarılar diliyoruz…

Önce Vatan Gazetesi

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Canan Öner Erol
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