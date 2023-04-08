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‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

Çanakkale Seramik, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak tasarladığı bu eşsiz koleksiyon ile hem küreselde hem de dijital dünyada da bu büyük zafere sahip çıktığını gösterdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 10:19
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‘Çanakkale’nin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu’ ile zaferin ruhunu dijital dünyaya taşıdı

İSTANBUL- Çanakkale Seramik, doğduğu topraklara ve Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz kahramanlarına olan minnetini çok özel bir çalışma ile ölümsüzleştirdi. Sektöre öncü ürünleri ile yaşayan mekânlara anlam katan Çanakkale Seramik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılında, özel bir NFT (Non Fungible Token) koleksiyonu tasarladı.

Çanakkale Zaferi’nin simgesi haline gelen orijinal fotoğraf ve haritaların kullanıldığı bu eşsiz koleksiyon, 18 Mart tarihine özel 18 adet parçadan oluşturuldu. Türkiye’nin bağımsızlık hikayesinin başlangıç noktası Çanakkale Zaferi’nin ölümsüz ruhunu dijital dünyaya taşıdı.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkalenin Evlatları Özel NFT Koleksiyonu
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