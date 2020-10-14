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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Mobil Müze', Muş’ta ziyarete açıldı. Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin alındığı müzede, vatandaşlar ile çocuklar duygu dolu onlar yaşadı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:32
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muş’ta

MUŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Muş’a geldi. Belediye binasının önündeki meydanda açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videolar ekranlardan izletilirken, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri de sergilendi.

Koronavirüs tedbirlerine göre mobil müzeye alınan çocuklar ile vatandaşlar, Çanakkale Savaşı’ndaki eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 32’nci illeri olan Muş’ta olduklarını ve yarın da Malazgirt İlçesi’nde olacaklarını aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, “Malazgirt İlçesi’nin ardından Bitlis iline doğru hareket edeceğiz. Ondan sonra Doğu Anadolu’yu gezeceğiz. 81 ilimizi gezmek amacıyla dezavantajlı, Çanakkale’ye gidemeyen halkımızın ayağına bu mirası getirip, onlara sergilemek durumundayız. Tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Pandemi süreciyle gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Karataş, “Vatandaşlarımızı müzeye 10’ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Maske kontrolleri yapılmaktadır. Dezenfekten stantlarımız da bulunmaktadır" dedi.

Müzeyi gezerken çok duygulandığını anlatan Muhammed Ali Süzgeç ise “Burayı gezdiğimde ülkemizin nasıl zorluklardan geçtiğini, neler yaşandığını anladım. Bunları izlerken ve gerçekleri görürken çok duygulandım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşları Mobil MüzesiMuşÇanakkale Savaşları
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