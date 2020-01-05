Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi

Can Emre Dağ‘ın “Süveyda” başlıklı Kişisel Resim Sergisi, Tan Evi Kültür Avlusu‘nda 4 Ocak 2020‘de sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan genç sanatçının eserleri ile açıldı. Sanatçının eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.