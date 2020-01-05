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Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi
“Süveyda” Sergisi
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Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi

Can Emre Dağ‘ın “Süveyda” başlıklı Kişisel Resim Sergisi, Tan Evi Kültür Avlusu‘nda 4 Ocak 2020‘de sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan genç sanatçının eserleri ile açıldı. Sanatçının eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi

Can Emre Dağ‘ın “Süveyda” başlıklı Kişisel Resim Sergisi, Tan Evi Kültür Avlusu‘nda 4 Ocak 2020‘de sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan genç sanatçının eserleri ile açıldı. Sanatçının eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

05 Ocak 2020 Pazar 19:51
67 Okunma
Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi

ZAMBAK KARBAY

İSTANBUL

Süveyda” adlı resim sergisi; 15 Ocak 2020 tarihine kadar Tan Evi Kültür Avlusu Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi No: 32 Sirkeci-İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Can Emre Dağ 

1994 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. 2012 yılında Adana Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü mezunu. Halen kendi atölyesinde resim ve heykel çalışmalarını sürdürmekte. Birçok uluslararası karma sergilerinde ve sanatlar projelerde yer almakta.

Katıldığı Karma Sergiler

2018- İstanbul Levent Tenis Kulübü SPECIAL EXHIBITION Karma Sergi

2018- İskenderun Deniz Müzesi Color of The Karma Sergi 

2018-Nevşehir Güray Müze RUHUNU ÖZGÜR BIRAK Karma sergi

2018-İstanbul Galeri İdil EKİNOKS II Karma sergi

Ödüller

2005-Meb Sporda Şiddet ve Fairplay-Başarı ödülü

2006-17. Ulusal Çocuk Resimleri-Başarı ödülü

2010-Tarihi ve Güzelliklerimizi Koruyalım AÇI Yayınları-Başarı ödülü

2011-Bahattin Tatiş Özel Türk Koleji-Sergileme

2011-Adana Eczacılar Odası-Birincilik Ödülü

2012-Uluslararası GREEN TO BLUE 2.ST CULTURAL BRİDGES-Mansiyon ödülü

2012-Işık Üniversitesi 1. Ulusal Exlibris Yarışması-Özel Ödülü

2014-Ponart Temel Tasarım Yarışması-Mansiyon

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Anahtar Kelimeler:
Can Mere DağSüveydaSergiZambak Karabayİstanbulönce VatanKültürsanat
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