Can Emre Dağ “Süveyda” Sergisi

ZAMBAK KARBAY
İSTANBUL
“Süveyda” adlı resim sergisi; 15 Ocak 2020 tarihine kadar Tan Evi Kültür Avlusu Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi No: 32 Sirkeci-İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Can Emre Dağ
1994 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. 2012 yılında Adana Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü mezunu. Halen kendi atölyesinde resim ve heykel çalışmalarını sürdürmekte. Birçok uluslararası karma sergilerinde ve sanatlar projelerde yer almakta.
Katıldığı Karma Sergiler
2018- İstanbul Levent Tenis Kulübü SPECIAL EXHIBITION Karma Sergi
2018- İskenderun Deniz Müzesi Color of The Karma Sergi
2018-Nevşehir Güray Müze RUHUNU ÖZGÜR BIRAK Karma sergi
2018-İstanbul Galeri İdil EKİNOKS II Karma sergi
Ödüller
2005-Meb Sporda Şiddet ve Fairplay-Başarı ödülü
2006-17. Ulusal Çocuk Resimleri-Başarı ödülü
2010-Tarihi ve Güzelliklerimizi Koruyalım AÇI Yayınları-Başarı ödülü
2011-Bahattin Tatiş Özel Türk Koleji-Sergileme
2011-Adana Eczacılar Odası-Birincilik Ödülü
2012-Uluslararası GREEN TO BLUE 2.ST CULTURAL BRİDGES-Mansiyon ödülü
2012-Işık Üniversitesi 1. Ulusal Exlibris Yarışması-Özel Ödülü
2014-Ponart Temel Tasarım Yarışması-Mansiyon
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